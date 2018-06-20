2018-06-20T14:06:49+03:00
Общество

Аэрофлот снова признан лучшей авиакомпанией Европы

Американская авиационная ассоциация APEX присудила российскому авиаперевозчику премию сразу в двух номинациях
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке авиаперевозок. Российской авиакомпании присуждена премия американской авиационной ассоциации APEX «Выбор пассажиров» в двух номинациях — «Лучшая глобальная авиакомпания в Европе» и «Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами». Церемония награждения авиакомпаний, которые объявлены лучшими в своих регионах планеты, состоялась 19 июня на конференции APEX TECH 2018 в Лос-Анджелесе.

Обратим внимание, что ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) располагается в США и специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на авиатранспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, которые стремятся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Премия APEX «Выбор пассажиров» (Passenger Choice Awards) считается одной из самых статусных в глобальной отрасли авиаперевозок. Присуждается на основании онлайн-отзывов авиапутешественников, чей маршрут может быть проверен и подтвержден.

Этой премией отмечены лучшие перевозчики ключевых регионов мира, относящиеся к трем категориям — глобальные, крупные региональные и бюджетные авиакомпании. Кандидаты оценивались по таким критериям, как комфорт кресел, работа кабинных экипажей, качество бортового питания и напитков, система развлечений на борту и Wi-Fi-оснащенность. Аэрофлот был признан лучшим в Европе по совокупности показателей.

Кроме того, используя сертифицированные отзывы пассажиров, APEX ведет общий рейтинг авиакомпаний. В прошлом году Аэрофлот был удостоен от американской ассоциации высшей оценки «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания».

По степени авторитетности это американский аналог европейского исследования агентства Skytrax, которое считается ведущим в мире оценщиком авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров. Аэрофлот входит в число обладателей высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax. По этому показателю он не уступает практически ни одному другому из лучших авиаперевозчиков Европы.

Напомним также, что в 2018 году Аэрофлот второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями самого крупного в мире сайта о путешествиях ТripAdvisor. На основе их консолидированного мнения крупнейшая российская авиакомпания получила премию TripAdvisor Travellers’ Choice Award в этой, а также еще трех категориях — «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников», «Лучший бизнес-класс в Европе», «Лучшая авиакомпания России».

Крупнейшая российская авиакомпания стабильно удостаивается высоких международных наград даже в сложной геополитической ситуации, которая создает существенные помехи для ведения бизнеса. Победа в двух престижных номинациях премии APEX — еще одно объективное признание лидерских позиций Аэрофлота по качеству сервиса на глобальном рынке авиаперевозок.

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