«Иллюминации» соберут в Тюмени ведущих философов мира

СЕГОДНЯ 14:15 2018-06-20T14:18:23+03:00

Участвовать в школе могут все желающие независимо от академического статуса, возраста и других формальных критериев. Автор фото: Денис ЗИНОВЬЕВ

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С 23 по 29 июля в Тюмени состоится летняя школа «Иллюминации», которая пройдет на базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Центральными темами для обсуждений станут развивающиеся в последние годы направления философской мысли: темные онтологии, неорационализм, когнитивный капитализм и критика труда. Школа объединит студентов и ведущих экспертов из России, Австрии, США и других стран.

«СПОСОБСТВОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕЙ»

- Летняя школа «Иллюминации» – необычный для российских условий проект: философы со всего мира собираются для того, чтобы обсудить актуальные проблемы современного общества и способствовать распространению новых философских идей среди своих коллег, - пояснил информационному агентству ТАСС замдиректора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Алексей Павловский, - То, что подобное мероприятие проходит именно в Тюменском госуниверситете, показывает, что наш вуз постепенно формирует устойчивые связи с мировым научным сообществом, начинает представлять для него интерес и, соответственно, вовлекается в его деятельность.

Экспертами выступят сотрудник факультета эстетики и политики Калифорнийского института искусств Эндрю Кальп, доцент департамента философии Венского университета Дилан Тригг, профессор философии Американского университета Бейрута Рэй Брассье, старший исследователь в Институте философии РАН Андрей Родин, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС Денис Сивков и другие.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Основная цель школы – построение общения между мыслителями, которые критически относятся к философским позициям друг друга.

Участвовать в школе могут все желающие независимо от академического статуса, возраста и иных формальных критериев. Единственным обязательным условием является свободное владение английским языком. Для участия необходимо написать эссе объемом не более 1300 слов и зарегистрироваться на сайте школы (ваш академический статус, индекс цитируемости публикаций, актуальность исследований не имеют значения). Претендент подает эссе на русском или английском языке. Крайний срок для подачи заявок на участие в летней школе — 28 июня.

Организаторы мероприятия оплачивают проживание и питание участников.

Возрастное ограничение 12+