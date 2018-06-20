«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 25 по 28 июня акция Минздрава России пройдет в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 15:50 2018-06-20T15:55:34+03:00

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах можно будет в четырех городах края: Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Хабаровске, селе Троицком

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Хабаровский край примет эстафету III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Как и в предыдущие два года, акция направлена на информирование граждан о проблемах ВИЧ и мотивирование населения к тестированию. Открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось на Камчатке, и завершится акция в Калининграде. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов.

С 25 по 28 июня в городах Хабаровского края специалисты ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Хабаровского края» в МПТ будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, где любой желающий сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую консультацию. Мобильные пункты тестирования будут останавливаться в оживленных местах: в парках, возле торговых центров, культурно-досуговых учреждений.

В Хабаровске также пройдет обучающий семинар для терапевтов «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена», который позволит слушателям получить современные сведения по эпидемиологии, клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа у взрослых и детей, методам диагностики и лечения, предотвращению стигмы и дискриминации, мотивированию пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Мероприятие станет еще одним шагом к совершенствованию системы подготовки специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики и более раннего выявления ВИЧ-инфекции, создания тотальной настороженности по отношению к распространению вируса иммунодефицита человека.

28 июня по итогам проведенной в Хабаровском крае акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию состоится торжественное мероприятие, где будут озвучены результаты тестирования в городах края. Мероприятие пройдет в Хабаровске в 10:00 по адресу: ул. Муравьева-Амурского, д. 35

Где пройти тест на ВИЧ в Хабаровском крае:

• Комсомольск-на-Амуре – 25 июня

Место проведения: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, 37 (территория парковки у центрального входа в ТЦ «ЦУМ»).

Время: 11:00 – 17:00

• Амурск – 26 июня

Место проведения: г. Амурск, Комсомольский проспект, 48 (территория перед МБУК «Дворец культуры»).

Время: 11:00 – 17:00

• Хабаровск – 26 – 27 июня

26 июня

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 15 (Хабаровский краевой парк им. Н. Н. Муравьева-Амурского на прилегающей к эстраде территории).

Время: 11:00 – 19:00

27 июня

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Суворова, 25 (территория парковки у центрального входа в ТРЦ «Южный парк»).

Время: 10:00 – 18:00

• с.п. Троицкое – 27 июня

Место проведения: с. Троицкое, ул. Калинина, 95/ ул. Лазо (территория перед отделением ПАО «Сбербанк»).

Время: 11:00 – 17:00

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.