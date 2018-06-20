Рособрнадзор рассказал, с какими вузами абитуриентам нужно быть аккуратнее

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-20T18:30:25+03:00

Сейчас можно подать документы максимум в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать по три направления подготовки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прежде чем отправлять документы, надо проверить аккредитацию и лицензию

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В России официально стартовала приемная кампания в вузы — по действующим правилам, университеты должны начать принимать заявления от абитуриентов не позднее 20 июня. Напомним, сейчас можно подать документы максимум в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать по три направления подготовки.

- Мы призываем выпускников серьезно подойти к выбору учебного заведения и проверить документы выбранного вуза, - сказано в опубликованном пресс-релизе Рособрнадзора. - Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе.

Все эти документы обязательно должны быть на сайтах вузов. Кроме того, стоит дополнительно проверить информацию на портале Карта вузов, где собраны данные о всех учебных заведениях страны.

Зачем нужна аккредитация? Она позволяет вузу выдавать дипломы государственного образца и принимать студентов на бюджет. Негосударственным вузам тоже требуется аккредитация (если, конечно, они заявляют, что выдают дипломы гособразца).

Что будет, если у вуза нет аккредитации?

- могут возникнуть проблемы с отсрочкой от армии

- невозможно будет использовать материнский капитал для оплаты обучения

- нельзя будет занимать некоторые должности при работе по специальности

Второй важный документ — это лицензия. По большому счету, это разрешение вести образовательную деятельность, которое университет получает от государства. Она должна быть у вуза обязательно. Причём, в идеале, срок её действия не должен истекать в ближайшие 4 года (в течение всего срока вашей учёбы). Лицензия вузам выдаётся на различные сроки. Уточнять нужно в каждом конкретном случае отдельно.

Напомним, прием документов от абитуриентов продлится до 26 июля.