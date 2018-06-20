Педагог Тимирязевской академии вошла в число лучших молодых преподавателей России

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-20T16:36:45+03:00

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В Москве подвели итоги II Всероссийского конкурса молодых преподавателей. Лучших педагогов России выбирали среди сотрудников 30 ведущих вузов страны. Доцент кафедры маркетинга Тимирязевской академии Снежанна Гузий стала единственным представителем аграрных вузов в финале всероссийского конкурса.

Конкурс проходил с 14 по 17 июня в рамках Международного молодежного научного форума «Ломоносов», организованного на площадке Московского государственного университета. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева представляла кандидат экономических наук Снежанна Гузий. Молодой преподаватель Тимирязевской академии получила высокие оценки как студентов - слушателей конкурса, так и членов экспертной комиссии, а также коллег-педагогов, участвовавших в конкурсе. Доцент кафедры маркетинга рассказала о своей работе и поделилась педагогическим опытом.

- Меня переполняет радость и гордость за то, какого высокого уровня профессионалы занимаются подготовкой специалистов для нашей страны. Все участники финала без исключения были достойны победы, - рассказала Снежанна Гузий. - Несмотря на насыщенный график, я получила невероятный заряд энергии и мотивации для совершенствования себя в профессии.

Конкурс проводился под патронажем Российского Союза ректоров, при поддержке Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Организатором конкурса выступила Автономная некоммерческая организация поддержки и развития инициатив молодых ученых и педагогов «Молодежные научно-образовательные инициативы».