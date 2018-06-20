2018-06-20T16:52:11+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Геннадий Зюганов: Я сказал тренеру – выпускай Дзюбу! Он выпустил – тот тут же и забил гол!

Глава компартии России болеет за футбольную молодежь сборной РФ [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Геннадий Андреевич, я к вам, как к известному футболисту и к болельщику со стажем обращаюсь. Ура команде!

- Да, за то, что ребята успешно начали, надо их поблагодарить. По крайней мере, впервые за 32 года они выходят из своей группы.

- Что произошло? Почему мы победили? Это логично или…

- Ну, я всегда говорил – пора брать пример с московского «Динамо», которое показало англичанам осенью 45-го, как надо играть в футбол.

И с нашего клуба Компартии. Мы, стали законодателями спортивной моды в стране. Шестой раз выиграли первенство Москвы и стали чемпионами высшей лиги и эффективно играем в суперлиге. И вот, игроки сборной, наверное, решили следовать лучшим примерам и двинулись вперед.

- Хорошо бы…

- Но не надо расслабляться. Дальше команда попадает на Испанию или Португалию. Обе сильные дружины. Испанцы коллективно очень мощно играют, а у португальцев – Криштиану Роналду может один игру сделать.

- А у нас есть Головин, Дзюба, Черышев.

- Меня радует, что появилась молодая плеяда ребят, которые играют достойно и отчаянно, я бы сказал, самозабвенно. В первой игре девять раз ударили – пять раз попали. Это редко бывает, крайне.

Но мне понравилось, хоть в игре с саудитами не ладилось с пасом вначале, что они до самого конца играли и на последних пяти минутах забили два красивых гола. Это свидетельствует о хорошем настрое команды.

Ну, и с египтянами примерно так же: первый период был, конечно, послабее, а второй тайм наши отыграли ярко. И Дзюба шикарный гол забил, получив отличный пас. И Денис Черышев, который третий гол египтянам забил, молодчина. По сути дела, он вместе с Роналдо возглавил список лучших бомбардиров.

- А вы по телевизору смотрели или на стадионе были?

- Я первый матч смотрел на стадионе, сидел прямо за нашей сборной. Говорил там тренеру: «Выпускай Дзюбу!» Он его выпустил, тот тут же головой забил. Так что я еще - помогал добрыми советами.

Ну, а в целом, конечно, это большой праздник. Я люблю футбол. Вообще, спорт люблю и считаю, что это исключительно полезное дело.

Геннадий Зюганов - о победе нашей сборной

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ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская сборная обыгрывает Египет и оформляет выход из группы домашнего чемпионата мира (смотрите фото)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Матч Россия-Египет: Дзюба - дорого посмотреть

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Никто не умеет настраиваться на поражение лучше русского болельщика. Мы делаем это с таким азартом, словно и не хотим, чтобы сборная побеждала. После серии неудач в товарищеских матчах и озорной песенки Семена Слепакова о наших неказистых кудесниках мяча всем всё стало ясно окончательно: «Не, ну все понятно, с этим «деревом» ловить нечего!» И вдруг 5:0 в стартовой игре с Саудовской Аравией (подробности)

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Станислав Черчесов: У нас нет слова «проблемы», есть вопросы

- С победой, Станислав Саламович. За счет чего удалось переиграть египтян?

- Нам в этом матче надо было выиграть, чтобы решить свои задачи, а а Египет должен был обязательно побеждать, чтобы остаться в турнире. Это совершенно разные психологические установки, тем более если учитывать, что Египет играет вторым номером (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране

- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?

- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)

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