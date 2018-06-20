Геннадий Зюганов: Я сказал тренеру – выпускай Дзюбу! Он выпустил – тот тут же и забил гол!
- Геннадий Андреевич, я к вам, как к известному футболисту и к болельщику со стажем обращаюсь. Ура команде!
- Да, за то, что ребята успешно начали, надо их поблагодарить. По крайней мере, впервые за 32 года они выходят из своей группы.
- Что произошло? Почему мы победили? Это логично или…
- Ну, я всегда говорил – пора брать пример с московского «Динамо», которое показало англичанам осенью 45-го, как надо играть в футбол.
И с нашего клуба Компартии. Мы, стали законодателями спортивной моды в стране. Шестой раз выиграли первенство Москвы и стали чемпионами высшей лиги и эффективно играем в суперлиге. И вот, игроки сборной, наверное, решили следовать лучшим примерам и двинулись вперед.
- Хорошо бы…
- Но не надо расслабляться. Дальше команда попадает на Испанию или Португалию. Обе сильные дружины. Испанцы коллективно очень мощно играют, а у португальцев – Криштиану Роналду может один игру сделать.
- А у нас есть Головин, Дзюба, Черышев.
- Меня радует, что появилась молодая плеяда ребят, которые играют достойно и отчаянно, я бы сказал, самозабвенно. В первой игре девять раз ударили – пять раз попали. Это редко бывает, крайне.
Но мне понравилось, хоть в игре с саудитами не ладилось с пасом вначале, что они до самого конца играли и на последних пяти минутах забили два красивых гола. Это свидетельствует о хорошем настрое команды.
Ну, и с египтянами примерно так же: первый период был, конечно, послабее, а второй тайм наши отыграли ярко. И Дзюба шикарный гол забил, получив отличный пас. И Денис Черышев, который третий гол египтянам забил, молодчина. По сути дела, он вместе с Роналдо возглавил список лучших бомбардиров.
- А вы по телевизору смотрели или на стадионе были?
- Я первый матч смотрел на стадионе, сидел прямо за нашей сборной. Говорил там тренеру: «Выпускай Дзюбу!» Он его выпустил, тот тут же головой забил. Так что я еще - помогал добрыми советами.
Ну, а в целом, конечно, это большой праздник. Я люблю футбол. Вообще, спорт люблю и считаю, что это исключительно полезное дело.
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Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?
- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)