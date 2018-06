Средний палец Робби Уильямса, «доширак» Неймара и честь Дзюбы: Чем запомнился первый тур ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:15 2018-06-20T18:27:33+03:00

Обсуждать феерическую пока что игру сборной России по футболу смысла нет — все всё видели. Остановимся на других запоминающихся моментах, которые за первую неделю подарил нам ЧМ-2018. Нет, это не пресловутые бородатые любители селедки из Исландии и даже не россказни про гений Мо Салаха.

Аргументы и фак Робби

Открытие Кубка мира началось со скандала. Правда, который никто особенно и не заметил. Подумаешь, британец Робби Уильямс показал средний палец прямо в камеру, пока пел песню Rock DJ на стадионе «Лужники». Общественность всколыхнулась: как это так, неужели он это россиянам, или Путину, или британской королеве.

Сам музыкант выкрутился весьма изящно. В интервью шоу This Morning Робби растолковал:

«Я был под большим давлением. Потому что оставалась минута, и я не знал, справлюсь ли я за полминуты. Поэтому я всего лишь отсчитал минуту».

Робби Уильямс показал средний палец прямо в камеруФото: EAST NEWS

Но если быть честным, скорее всего дело в другом. В момент демонстрации неприличного жеста Уильямс заменил фразу из песни на строчку «I did this for free» («Я сделал это бесплатно»). Таким образом, показав и подсказав злопыхателям, распинавшим его за поездку в Россию, что дело не в фунтах. А в любви к нашей стране.

Гонорар за выступление англичанина составил 115 миллионов рублей.

Амбассадор «доширака»

Лидера сборной Бразилии Неймара уже успели поднять на смех. Нет, не потому что он не показал яркой игры в матче против Швейцарии. Неймар подготовил для ЧМ-2018 новый образ — прическу ярко-желтого цвета. К слову, он почти всегда так делает: новый турнир, новый имидж.

Неймар подготовил для ЧМ-2018 новый образ — прическу ярко-желтого цветаФото: REUTERS

Но тут вышло слишком креативно. Кто-то сравнил прическу с «дошираком», кто-то с птичьим гнездом, кто-то с ламой.

Лидера сборной Бразилии Неймара уже успели поднять на смехФото: Twitter.com

И даже легенда сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в стороне, сняв очень смешную пародию для твиттера — футболист навалил на голову лапши быстрого приготовления.

И даже легенда сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в сторонеФото: Twitter.com

Говорят, что бразилец остриг пушистость и выйдет на игру против Коста-Рики в более спортивном виде.

Мошкара против Англии — 1:0

Победить Тунис англичанам с трудом удалось. А вот волгоградских мошек — нет. Во время трансляции было отчетливо видно, как насекомые роятся вокруг футболистов и даже иногда залетают в глаза.

Известный корреспондент канала Звездный корреспондент Sky Sports Каве Солекол сообщил в твиттере, что не смог выйти в эфир из-за атаки мошек: «Все случается в первый раз. Только что пришлось отменить прямой эфир Sky Sports News из-за нашествия мух около гостиницы, где живет сборная Англии. В Волгограде это большая проблема. На этой неделе вертолеты распыляют инсектицид над стадионом».

Во время трансляции было отчетливо видно, как насекомые роятся вокруг футболистов и даже иногда залетают в глазаФото: REUTERS

Власти Волгограда знакомы с проблемой и начали гонять мошкару еще весной — спецраствор распыляли вокруг «Волгоград Арены» самолеты и дельтапланы.

- Нам заранее сказали, что их будет много, - признался капитан сборной Англии Гарри Кейн. - Но когда мы вышли на разминку, их было сильно больше, чем мы ожидали. Мы вылили на себя много спрея от насекомых. Они лезли в глаза и рот, но такое бывает.

Техническая победа Франции

Звездная сборная Франции наверняка до сих пор вспоминает обидный проигрыш Португалии на домашнем Евро-2016. И уж точно Погба, Гризманн, Мбаппе и другие товарищи, которые стоят десятки миллионов евро, жаждут победы на ЧМ-2018. Но пока все не так уж и убедительно. Безоговорочным фаворитам в матче с Австралией, французам, удалось наковырять вялую победу — и то при помощи технических устройств. Первый гол французов случился только после видеоповтора — сначала судья не поставил пенальти за фол на Антуане Гризманне. И только после просмотра «телека» указал на точку. Австралийцы тут же сравняли (тоже с пенальти). Но в финале встречи Погба, который даже не наносил удар по воротам, а просто «протыкал» мяч вперед, нарвался на рикошет от ноги защитника — мяч угодил в перекладину, отскочил в линию ворот и вернулся в игру. Техника зафиксировала гол. Сам Погба был крайне удивлен.

Выходит, если б не высокие технологии, французы «попали» бы австралийцам 0-1.

Безоговорочным фаворитам в матче с Австралией, французам, удалось наковырять вялую победуФото: REUTERS

Голевой водопад сборной России

Так уж решил жребий, что нашей команде выпало играть не с самыми, мягко говоря, сильными сборными мира. Пешеходной Саудовской Аравией и блеклым Египтом — с полукалечным Мохаммедом Салахом. Но результат есть результат — русские футболисты наколотили восьмерочку в ворота соперников. И это уже своего рода рекорд! Для нас уж точно. Да и в общемировом масштабе тоже. Потому что, к примеру, Испания на победном для себя чемпионате мира 2010 года забила столько же за весь турнир — то есть за 7 матчей. Россия сотворила тоже самое за две игры. То ли еще будет.

Pусские футболисты наколотили восьмерочку в ворота соперниковФото: REUTERS

К Панаме на единорогах

Сборная Англии настолько сосредоточена перед игрой с Панамой, что всем составом отправилась... поплавать в бассейне с единорогами на базе в Репино (Ленинградская область). Полузащитник команды Джесси Лингард выложил в твиттер фото с импровизированной тренировки, на которой игроки соревнуются друг с другом в заплыве, сидя на надувных фигурках единорогов. Смех смехом, а такие штуки позволяют игрокам расслабиться и выйти из-под психологического давления в преддверии игр. Некогда главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо практиковал с футболистами игру в водное поло.

Полузащитник команды Джесси Лингард выложил в твиттер фото с импровизированной тренировкиФото: Twitter.com

Честь Черчесова и благодарность Дзюбы

Спортсмены — люди немногословные. Поэтому жесты футболистов иногда значат чуть больше, чем сама игра. За ними могут скрываться жизненные перипетии, важные события или развязки драматичных конфликтов. Так стало и на этом ЧМ. Как известно, мало кто верил в именно этот состав сборной. А главного тренера Станислава Черчесова за глаза называли «усатым физруком». Но прошла неделя — и вся Россия рукоплещет игрокам и их предводителю. Нападающий Артем Дзюба тоже был для Черчесова не лучшим другом. Тренер не вызывал его в сборную больше года. Но Артем не сдавался: ушел из «Зенита» в аренду в тульский «Арсенал», наколотил там 6 голов за 10 игр и просто не оставил выбора Черчесову. За две игры на ЧМ-2018 Дзюба забил два гола. И сразу же после первого Станислав Саламович по-армейски отдал честь игроку, приставив ладонь к виску. Мол, будьте любезны, Артем Сергеевич. Не зря я вас мариновал. Все идет по плану. Забив второй гол, Артем вернул этот жест тренеру — спасибо, шеф! Так и помирились. Жалко Шекспир не дожил.

Станислав Саламович по-армейски отдал честь игроку, приставив ладонь к вискуФото: REUTERS

Забив второй гол, Артем вернул этот жест тренеруФото: REUTERS

