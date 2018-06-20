Главный тренер сборной Марокко: "Мы в "Лужниках" ощущали себя, словно в Касабланке"

СЕГОДНЯ 17:25 2018-06-20T17:31:02+03:00

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- Вы наверняка разочарованы игроков. Но у вас один из игроков носил шлем на голове - с чем связано?

- Я не разочарован игрой своих парней, доволен ими и горжусь футболистами и своей страной. Горжусь всеми. В футболе есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. А игрок со шлемом - он воин. Он сначала одел шлем, а через 30 минут снял с его. Это все потому что у него дух такой сильный, мне повезло, что все они так играли.

- Несмотря на второе поражение, я думаю, что вы португальскую команду оставили настороже. Роналду разочарующе выступил, а его назвали лучшим игроком матча. И все хотели бы поздравить вас с хорошей работой.

- Спасибо. Я здесь не для того, чтобы обсуждать, кого выбирают лучшим игроком матча. Это не моя работа. Но в чем я уверен, это в том, что весь марокканский народ гордится своей командой. 2,5 года назад мы пустились в новое приключение. Мы были на 81 месте, сейчас - на 41 позиции. Мы продемонстрировали то, что мы играем в футбол. И мы эффективно действовали в конце. Посмотрите, что делал Пепе во время эпизода с голом, проанализируйте это все.

- Как вы думаете, чего не хватило вам на этом чемпионате?

- Действительно, гораздо проще играть с футболистами, которые имеют возможность забить гол и забивают. Но у нас команда Марокко и я думаю, что мы забивали, мы играли хорошо и были эффективными. У нас было очень много возможносте забить. Но это все бывает такое. Те, кто знают, каково это попадать в штрафную и забивать, они все это знают.

- Мы видели сборную Марокко, которая смогла отразить то, что делала Португалия. Не думаете ли вы, что вашим игрокам немного "помогал" Роналду. Ведь кроме момента с голом его не видели по сути.

- Мы играли в наступательный атакующий футбол против команды, которая хорошо умеет организовывать контратаки. На этом стадионе мы чувствовали себя так, будто играли в Касабланке. Сюда приехали очень много фанатов.

- Как удалось сыграть Амбарату после травмы?

- Мед.отчеты - с ними знакомятся компетентные лица. Они берут ответственность на себя, как и футболист в целом. Я думаю, что он поработал великолепно. Больше ничего не могу сказать.