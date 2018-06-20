Криштиану Роналду: "Марокко был для нас серьезным соперником"

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-20T19:46:49+03:00

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Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду второй год подряд проделывает "трюк". На Кубке Конфедераций он был назван лучшим игроком матча, а затем на пресс-конференции не стал общаться с журналистами, ограничившись парой фраз. И теперь же, на ЧМ-2018, последовала всего пара вопросов от пресс-аташе команды.

- Как себя ощущаете?

Самое главное - выигрывать матчи и зарабатывать три очка, дабы тать первыми в группе. Мы знаем, что если бы проиграли, то вылетели бы с турнира. Марокко - серезный соперник, и нам удалось забить мяч, это сделал я.

- Что скажете про турнир?

- Самое главное - продолжить свою работу, пройти в плей-офф. Цель сейчас заключается в том, чтобы подумать о следующих матчах, которые нам предстоят на этом турнире.

После чего Роналду удалился в раздевалку. Не обращая внимания на поднятые руки журналистов. Увидев же их, Криштиану помахал в духе: "А, привет!".