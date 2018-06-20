Африканцы едут на футбол в Россию, чтобы затем мигрировать в Финляндию

СЕГОДНЯ 19:20 2018-06-20T19:24:59+03:00

Обычно для посещения России нужна туристическая виза, процесс получения которой весьма длителен и непрост. Для болельщиков ЧМ было сделано исключение Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Финская погранслужба сообщает, что страна столкнулась с новым явлением — приехавшие в Россию по упрощенной схеме болельщики (большей частью, из Африки) вместо посещения матчей всеми правдами и неправдами пытаются пробраться в Евросоюз. Одни сдаются в полицию, оставшись в финском аэропорте вместо пересадки на рейс в РФ, другие — штурмуют сухопутные рубежи Финляндии уже с нашей территории. При этом африканцы честно признаются — футбол их не интересовал изначально.

Обычно для посещения России нужна туристическая виза, процесс получения которой весьма длителен и непрост. Для болельщиков ЧМ было сделано исключение: специальный пропуск Fan-ID (удостоверение болельщика) дает право легально въезжать в нашу страну без визы. Чем не преминули воспользоваться изобретательные лже-фанаты, которые купили билеты в Россию и на ЧМ только чтобы оказаться ближе к вожделенной Европе. Сухая сводка финской погранслужбы за первую неделю чемпионата: на пограничном пункте в Вайниккала был задержан гражданин Нигерии, пытавшийся въехать в страну по поддельному бразильскому паспорту; три молодых марокканца пытались перейти границу с Финляндией по лесу в районе Ваалимаа. Все они попали в Россию легально — с помощью Fan-ID.

Руководитель отдела оценки рисков финской погранслужбы Марко Саарекс сообщил местному радио YLE, что они ожидали попытки болельщиков проникнуть в страну. Правда, финны надеялись, что к ним побегут, хотя бы посмотрев пару-тройку игр. Основной наплыв прогнозировали ближе к концу чемпионата. Но он пошел в первые же дни…

Минимальный шанс задержаться в Финляндии имеют только те «болельщики», которые не успели попасть в нашу страну — например, сдавшиеся финской полиции вместо пересадки на рейс в Россию. И то ненадолго — их скорее всего депортируют туда, откуда они прилетели. Те же, кто успел в Россию въехать, будут в ускоренном порядке переданы финнами обратно, а затем также и отправлены на свою далекую родину.

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