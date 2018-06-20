2018-06-20T20:36:19+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Победили — можно и фонари громить?

Российские болельщики на глазах полиции устроили беспредел в метро
Алена МАРТЫНОВАкорреспондент
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В объективе камеры — здоровенные мужики скачут на станции «Театральная»В объективе камеры — здоровенные мужики скачут на станции «Театральная»Фото: скриншот видео
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Это полминутное видео стало вирусным в считанные часы. Поздний вечер 19 июня, наши футболисты только что обыграли сборную Египта, опьяненный победой народ хлынул на улицы. В объективе камеры — здоровенные мужики скачут на станции «Театральная», хором скандируя «Рос-си-я, Рос-си-я!» и размахивая флагами с триколором. Один из них, видимо, главный «патриот» — в футболке с надписью «Россия» во всю спину ни с того ни с сего вдруг скручивает шарф в тугую петлю и смахивает плафон с ближайшего фонаря. Тот падает, но не бьется. Соплеменники с гиканьем отпрыгивают в сторону, продолжая веселье. А герой видео, хватает стеклянный шар, красиво швыряет его через рельсы в стену — прямо под буквами «Театральная» в разные стороны летят осколки. Повезло, хоть поезда в тот момент не было. Случайно попавший в объектив бородатый прохожий, отрывая взгляд от смартфона, качает головой. Двое полицейских разводят руками — чего, мол, шумим, гражданин? А тот знай себе пропрыгивает мимо служивых. И они даже не оборачиваются вслед, потупившись, идут дальше… В — выдержка!

В соцсетях на таких «патриотов» и «добрых полицейских» отреагировали однозначно: вандалов — найти и наказать, стражей порядка — уволить. Тут же разошелся мем:

Победили — можно и фонари громить?.Российские болельщики на глазах полиции устроили беспредел в метро

«Болельщики Сенегала, убрали за собой после матча.

Фанаты из Японии, подобрали свой мусор.

Быдло из России, разбили подсвечник в метро».

А в полиции между тем, ЧП оставили без комментариев, разве что «твитнули» коротенько: «Там же камеры стоят, все хорошо будет. Всех с победой!». Похоже, чем больше успехов у нашей сборной, тем ниже бдительность полицейских. Поначалу гостеприимные наши стражи порядка примеряли сомбреро и селфились с иностранцами, теперь смущаются перед вандалами, словно малолетки перед старшеклассниками. А ведь это только вторая победа наших футболистов…

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