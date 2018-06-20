Структура РОСНАНО регистрирует в России инновационный гель от артроза

СЕГОДНЯ 22:10 2018-06-20T22:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Скоро в российских аптеках появится инновационный гель для уменьшения связанной с артрозом боли и скованности суставов, восстанавливающий суставную функцию без осложнений и побочных эффектов, характерных при использовании нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

Эффективность медицинского изделия достигается благодаря содержанию в геле наноразмерных структур – СЭКВЕСОМА, которые проникают в область пораженного сустава, адсорбируются на поверхности сустава, смазывая его и тем самым увеличивая степень скольжения трущихся поверхностей, что снижает боль при движении. При этом гель компании Pro Bono Bio не содержит фармакологического компонента, что позволяет исключить негативные последствия его применения.

Гель успешно прошел все стадии клинических испытаний на европейских и азиатских рынках и получил необходимую сертификацию. В ходе испытаний было доказано, что молекулы сэквесомы в значительной степени уменьшают боль и восстанавливают функцию суставов. Исследования с участием сотен пациентов показали, что инновационный гель по эффективности сопоставим с отпускаемыми по рецепту ведущими лекарственными препаратами системного действия, принимаемыми внутрь.

В связи с тем, что данное медицинское изделие является инновационным и не имеет аналогов на рынке, процесс регистрации в России занимает продолжительное время. Потребовалось дополнительное согласование вопроса о классификации геля в качестве медицинского изделия и получение необходимого подтверждения о возможности регистрации геля в этом качестве, а также проведение производителем дополнительных исследований, в результате которых подтверждено отсутствие фармакологического воздействия на живой организм.

В настоящее время инновационный гель от Pro Bono Bio успешно продается в Европейском союзе, странах Юго-Восточной Азии и других регионах мира. Также отмечена эффективность использования медицинского изделия в спортивной медицине, в том числе по причине того, что оно не содержит фармакологического компонента. В Германии, где в настоящее время производится препарат, гель квалифицирован Национальным антидопинговым агентством как «безопасное» для профессионального спорта. В 2013 году Федеральная ассоциация фармацевтов Германии наградила разработку Pro Bono Bio в номинации «Инновация года».

РОСНАНО владеет долей в компании Pro Bono Bio и в настоящее время осуществляет трансфер технологии в Россию. В частности, завершается процесс передачи российской «дочке» Pro Bono Bio прав на интеллектуальную собственность, достаточных для разработки, производства, дистрибуции и продажи геля и иных продуктов на основе сэквесомы на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Pro Bono Bio привлекала локального партнера для продвижения продукта на российском рынке, комментируют в РОСНАНО. Производство продукта в России также предусматривается на мощностях данного партнера в полном соответствии с международными стандартами качества GMP.

По словам управляющего директора УК «РОСНАНО» Ирины Раппопорт, «Pro Bono Bio – пример успешной инвестиции РОСНАНО в зарубежную фармацевтику с продуманной перспективой локализации уникального медицинского препарата на российском рынке. Это полностью соответствует стратегии РОСНАНО за рубежом: создание продукта мирового уровня с последующим трансфером технологии в Россию».