2018-06-21T00:16:36+03:00
Общество

Лучших студентов Тимирязевской академии наградили поездкой на Чемпионат мира по футболу

Ребята отправились в Волгоград, где посетят два матча мундиаля
Ксения БОГДАНОВА
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Перед поездкой в Волгоград ребята получили паспорта болельщиков. Фото: timacad.ruПеред поездкой в Волгоград ребята получили паспорта болельщиков. Фото: timacad.ru
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Четырнадцать студентов Тимирязевской академии - участники конкурса «Мисс и Мистер Тимирязевки - 2017» в мае получили в подарок билеты на Чемпионат мира по футболу 2018. Ректор университета Галина Золина решила поощрить ребят поездкой на матчи главного спортивного события этого лета. Студенты отправились в Волгоград: одна группа тимирязевцев побывает на матче Исландии и Нигерии, который пройдет 22 июня. Вторая группа 25 июня будет наблюдать за игрой соперников российской сборной по группе «А» - Саудовской Аравии и Египта.

– Я мечтал стать частью такого масштабного события! – говорит Владимир Стельмах, студент третьего курса факультета почвоведения, агрохимии и экологии. – В Волгоград приедут болельщики со всего мира, и мы счастливы быть в их числе.

Четырнадцать студентов Тимирязевской академии - участники конкурса «Мисс и Мистер Тимирязевки - 2017» получили в подарок билеты на Чемпионат мира по футболу 2018. Фото: timacad.ru

Четырнадцать студентов Тимирязевской академии - участники конкурса «Мисс и Мистер Тимирязевки - 2017» получили в подарок билеты на Чемпионат мира по футболу 2018. Фото: timacad.ru

Конкурс «Мисс и Мистер Тимирязевки» традиционно проводится в главном аграрном вузе страны в конце года. В этот раз, когда во время номинации «Визитка» участники конкурса рассказывали о себе и отвечали на вопросы жюри, одного из студентов спросили: за какой клуб он будет болеть на предстоящем Чемпионате мира по футболу. На что парень неожиданно ответил, что футболом не интересуется.

- Я ответил, что интересуюсь не футболом, а народной хореографией, - рассказал студент второго курса Института механики и энергетики имени В.П. Горячкина Влад Денисенко. - Ректор Галина Золина тоже была членом жюри и запомнила мои слова. В конце мероприятия, когда подводились итоги, она отметила, что хореография — это действительно интересно. Но есть эмоции другого плана, которые тоже очень впечатляют и остаются незабываемыми. Их дарят спортивные зрелища высокого уровня. Чтобы я понял, что такое футбол, проникся атмосферой этого праздника, ощутил драйв от накала спортивных страстей мне и всем ребятам - участникам конкурса вручили билеты на Чемпионат мира.

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