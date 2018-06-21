Лондонград в страхе и тревоге

СЕГОДНЯ 01:05 2018-06-21T01:51:59+03:00

На лик Абрамовича, глядевшего с экрана стадиона «Стэмфорд Бридж», фанаты «Челси» молились как на бога. На кого им уповать теперь? Фото: John Ingledew/Chelsea FC via Getty Images

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Эрик Кидд - футбольный фанат. Сейчас он в отпуске и наслаждается чемпионатом мира. В Москву, правда, после долгих сомнений решил не ехать. Говорит, что дороговато (хотя работает менеджером в лондонской торговой фирме). И здоровье, мол, уже не то (ему 63 года).

На днях Эрик для еще большей полноты футбольных ощущений отправился на «Стэмфорд Бридж» - стадион команды «Челси», за которую он болеет.

- Ходил там в паршивом настроении, - пожаловался он мне. - Стадиону больше века, его только-только собирались расширять. А теперь Абрамович, раз ему не продлили британскую визу, наверняка бросит свою игрушку...

ОХОТА НА МИЛЛИАРДЫ

Состоятельным россиянам лет пятнадцать назад жизнь за Ла-Маншем представлялась комфортной и спокойной. Об этом я не раз слышал от них самих, сталкиваясь на публичных мероприятиях с Ходорковским, Абрамовичем, Артемом Тарасовым... Там они бывали практически без охраны.

Теперь же к страху за свою жизнь (вдруг повторится история с отравлением Литвиненко или Скрипалей?) добавилась угроза потерять «все, нажитое непосильным трудом». Удары следуют один за другим: новый закон «О криминальных финансах», угрозы премьер-министра Терезы Мэй заморозить находящиеся в стране российские деньги, поправка в законодательство, обязующая британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе граждан России (они хранят там, по оценкам лондонской прессы, почти $100 миллиардов). А чего стоит опубликованный на сайте парламента доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании»! В нем делается вывод о гигантском ущербе, который наносят русские «грязные деньги» внешнеполитическим интересам Альбиона.

Тот же Абрамович, кроме «Челси», владеет в Британии дорогой недвижимостью, почти третью акций металлургического холдинга Evraz, долями в других крупных компаниях. А лондонские чиновники мало того что затянули с выдачей ему новой инвестиционной визы, так еще и потребовали от олигарха разъяснить происхождение его состояния.

СТРИГУТ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ

«Засада» на Абрамовича до сих пор сопровождается невиданным шумом в прессе. С первых полос газет без устали доносится «Ату их!» Их - это россиян, которые бросили якорь в Соединенном Королевстве. Между тем нувориши - лишь капля в море здешних выходцев из нашей страны. Около половины чрезвычайно разношерстного Лондонграда - люди среднего достатка. Они собираются вместе - в основном на выставках, концертах, в здании «Пушкинского дома» (своего рода российского культурного центра)...

Однако для жителей Альбиона понятие «русский» ассоциируется прежде всего с баснословно богатыми бизнесменами. С теми, кто рассекает на шикарных автомобилях, владеет фантастическими счетами в банках, живет во дворцах и огромных поместьях. Это, мол, коррупционеры, жулики, которые разбрасываются наворованными деньгами. И они так взвинтили цены на недвижимость, что простому британцу совсем не по силам купить жилье.

Но насколько серьезно готов Лондон отойти от «благословения» тех, кто несет ему огромные деньги? Абрамович просто первым попал под раздачу. Как себя чувствуют на берегах Темзы другие олигархи? Ведь тотальная проверка грозит сотням состоятельных россиян. Об этом согласился поговорить один из моих знакомых, давно перебравшийся на остров.

«У МЕНЯ СИЛЬНЫЙ МАНДРАЖ»

- Я прилетаю в Лондон обычно на уик-энд, остальное время - в Москве, бизнес там, - рассказал Владимир (так он предложил называть его). - А тут у меня семья, две дочери. Но теперь каждый прилет - нервотрепка. В аэропорту терзают вопросами: цель приезда, сколько времени не был в Великобритании? Иногда требуют документы, подтверждающие мой адрес. Хотя наверняка все обо мне знают. Стоишь на паспортном контроле и гадаешь: пустят или нет?

Бизнес-визитеры имеют право въезжать на территорию королевства лишь для заключения единичных сделок. Поэтому чиновники могут отправить восвояси состоятельного путешественника. Право на обжалование этого решения он получает, только уехав из страны.

- После истории с Абрамовичем вам стало тревожнее? - уточняю я.

- Сейчас чуть ли не каждый день общаюсь с моими адвокатами, - кивает головой Владимир. - Всевозможные британские организации - банки, налоговые службы и так далее - засыпают запросами. Меня затерроризировали: откуда взялась на счету такая-то сумма, уплатил ли налог за такую-то сделку, где подробности о переводе средств на приобретение дома… Выдаю юристам за консультации десятки тысяч фунтов!

- С визой инвестора у меня не было проблем, - продолжает бизнесмен. - Я заплатил миллион фунтов стерлингов, потом получил вид на жительство и по идее вскоре должен обзавестись гражданством. Но что теперь будет? У меня сильный мандраж.

Владимиру повезло: в последнее время Лондон ужесточил практику предоставления визы инвестора, и сейчас за нее надо платить уже два миллиона фунтов. Через пять лет получай вид на жительство. Хочешь быстрее? Тогда вложи 5 миллионов, и срок сократится до 3 лет. Есть еще вариант: за 10 миллионов - 2 года, правда, начать оформление британского гражданства можно лишь через 6 лет.

Раскошелишься, а вдруг власти что-то учудят? Тем более когда отношения между нашими странами очень ухудшились. Как заявила министр внутренних дел Эмбер Радд, ее ведомство внимательно изучает файлы россиян, которые находятся в стране по визе инвестора. Неудивительно, что в нынешнем году количество соискателей этой визы уменьшилось в два раза по сравнению с 2017-м.

А это одно из владений Романа Аркадьевича в Англии - поместье Файнинг-Хилл в Суссексе площадью 170 га и стоимостью $20 миллионов. Неужели тоже отберут? Фото: David Goddard/Getty Images

НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ИЗГОЕМ

Говорю Владимиру, что, по моим впечатлениям, российские миллиардеры залегли тут на дно. Ничего больше не слышно об их суперразмашистых тусовках. Богачи стали реже появляться на выступлениях звезд в Альберт-холле или в Ковент-Гарден. И июньская неделя русских торгов в главных аукционных домах британской столицы принесла меньшую выручку, чем ожидалось. Не был продан фаворит - монументальное полотно Ивана Шишкина «Сосновый бор. Елабуга». По прогнозам, он должен был принести не меньше 1,2 миллиона фунтов. Не обрели владельцев и картины Малевича. Эксперты объяснили падение прибыли «неблагоприятным политическим фоном».

- Это мягко сказано, я бы говорил о жутком политическом фоне, - кипятится мой собеседник. - Мы становимся изгоями.

- Так, может, плюнуть на все и вернуться домой? - задаю вопрос в лоб.

Вот тут-то Владимир меняется в лице и неуверенно отвечает:

- Думаю, не нужно спешить. Посмотрим, как далеко зайдет правительство. Одно дело говорить, а другое - действовать. Мы почти не защищены, но ведь наступление на нас обернется тем, что немалые деньги будут уходить отсюда.

Сейчас у всех на устах футбольные сражения, и я вспоминаю о визите Эрика Кидда на «Стэмфорд Бридж». Владимир с восторгом подхватывает тему:

- Да, что хорошего для британцев из-за всей этой свистопляски с Абрамовичем! Они потеряют «Челси,» и постепенно загнется «Стэмфорд Бридж». Он стал почти такой же достопримечательностью города, как Биг-Бен или Тауэр, и сколько денег приносит благодаря туристам и болельщикам. Вообще Абрамович не просто спас «Челси» от разорения, но и поднял ее до победителей в Лиге Европы, Лиге чемпионов и - шесть раз! - в чемпионате Англии. И вот чем отблагодарили его власти…