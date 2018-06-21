Первым делом чемпионы, ну а девушки - потом

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-21T01:51:59+03:00

- Ты красивая, Марина. Донесем до Татуина! - Что ты, милый, говоришь? Я-то думала - в Париж! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Большие мероприятия издавна помогали нашей стране улучшать демографическую ситуацию. Все помнят всплеск рождаемости после Фестиваля молодежи и студентов 1957 года и Олимпиады-80. Была у этой радости и обратная сторона - мамы-одиночки с очаровательными мулатиками на руках. Но нынче афрочеловеком никого не удивишь. Родим, примем и воспитаем как родного. Полноправного россиянина. Знакомьтесь, любите и размножайтесь. Так мы думали и радостно потирали ручки. А наш корреспондент вышел на улицы Москвы в надежде увидеть настоящий фестиваль любви. И, конечно, познакомиться с иноболельщиками. Начал по привычке с девушек (вдруг тунисская или бразильская красавица захочет остаться в России и нарожать нашему Паше много-много чудесных малышей).

«НАМ БЫ БЕЗ ЗУБОВ НЕ ОСТАТЬСЯ»

- Надо прикинуться иностранцами, - сказал я своему товарищу Константину (Костя, владеющий языками, взялся быть моим толмачом в деле налаживания половых контактов).

На что тот ответил:

- Да у тебя Курская область на лбу отпечатана.

Я не обиделся. Тем более что родом я из Орловской.

Иностранных девушек в центре - как рыбок в платном пруду. Темненькие. Светленькие. Худенькие. Пузатенькие. С колючими плавничками. И не очень. Надо только руку туда запустить и выдернуть на удачу. Если не понравится, отпустить в водоем. И рыбачить дальше.

- Ты лучше молчи, - занудствовал Константин. - Я сам все сделаю.

Каждый мужик думает про себя, что лучше других умеет кадрить барышень. Но нам катастрофически не везло.

Когда уже одна перуанка была готова отправиться со мной в Ясенево и строить жизнь заново, из торгового центра «Охотный ряд» вышел ее здоровяк хахаль. Кулак у него, как моя голова. Я со страху наплел, что приехал из Беларуси и не могу найти дорогу в библиотеку. Перуанец прожег во мне дыру взглядом, и, словно в детсаду, схватив свою девочку за руку, ретировался.

- Ты неудачник, - констатировал Константин. - Как ты вообще был когда-то женат?

Но и эта фраза меня не обидела. Потому что передо мной явилось мимолетное видение в лице шикарной аргентиночки. Кудрява челкой и смугла кожей, она заметила, как я пялюсь, и улыбнулась.

- Я не знаю испанского, - предупредил Константин.

Но оказалась, что болельщица довольно сносно говорит по-английски. Чуть ли ни с детства мечтала приехать в Россию, довольна приемом и так далее. Я почувствовал: вот оно - невеста плывет в руки. Но тут из-за памятника Жукову выбежала девочка лет трех в футбольной форме и прильнула к ноге своей мамочки. А за ней и папаша. Он же - муж моей пассии.

- Мы так с тобой без зубов останемся, - подливал масла в огонь Константин.

- Ну все, Элхения, - засуетился я. - Нам пора. Приятно было познакомиться. Желаю обыграть хорватов.

«НАМ БЫ ФУТБОЛ ПОСМОТРЕТЬ»

Абсолютное большинство болельщиц приехали в Россию в сопровождении своих вторых половин. И соответственно наоборот. Фанаты поперли на чемпионат, а их подруги, опасаясь русских обольстительниц, отправились с ними.

На Чистых прудах зашли в спортивный бар. А там иностранцы с национальными флагами. Сидят, пивко попивают.

- Спроси, - говорю Константину, - как им наши девушки. Уже кого-нибудь подцепили?

- Ноу! - засмеялись мексиканцы (и мне от этого сразу стало легче). - Мы и не ставим себе такой цели. Нам бы футбол посмотреть. Хотя женщины у вас действительно красивые.

- В российском правительстве боятся, что через девять месяцев после чемпионата мира наши женщины дружно начнут рожать, - Константин не прятал карты под стол.

- И это их право, - сказали мексиканцы. - Почему боятся-то? Вам что, прирост населения не нужен?

За соседними столиками тоже было несколько болельщиков, и если они сидели парами, то исключительно со своими половинками. Не было такого, чтобы колумбиец обхаживал русскую девушку. Официантка говорит, что туристы уходят той же компанией, что и приходят.

- Ну а к вам-то, Елена, грех не пристать! - немного по-идиотски улыбнулся я и подмигнул.

Та сказала, что руки распускают как раз русские. Да и то редко.

«А НАМ БЫ ПОСМОТРЕТЬ НА КРЫМСКИЙ МОСТ»

Видимо, не в тот бар мы зашли. Все как-то прилично. Никакого разврата. Вернулись на Моховую. И познакомились с перуанками. Они сами подошли к нам и попросили сфотографировать. Их... и их парней! Стоят, обнимаются. Константин, шмыгнув носом, щелкнул и что-то спросил.

Те сказали, что очень боялись ехать в Россию. Кто-то им там рассказал, что в Москве такие же порядки, как и в Северной Корее. По улице бегают полицейские псы и без предупреждения кидаются на нарушителей. Прохожие ходят по струнке и боятся даже кашлянуть. И каждые сто метров на улице смотровые вышки с вертухаями.

- Реально же «режим Путина» очень щадящ, - дословно перевел Константин. - Мы и курим на улице, и выпиваем. Хотя нам сказали, что это запрещено.

Самые закрытые девушки, которые нам попались, это польки. Отвечают односложно. На контакт не идут. Самые смешливые - аргентинки. Пальчик покажи - хохочут. Самые общительные - перуанки. Ничего не понимают, но охотно кивают. О, если бы не их парни.

Оставалась последняя надежда. Среди бразильских болельщиков женщин очень мало (процентов пять по отношению к мужикам). Две из них признались, что после чемпионата мира хотели бы съездить в Крым. Мол, видели в интернете мост, который там построили.

- Может, поедем вместе? - приободрился Константин.

- Можно, - подскочил жилистый смуглый бразилец откуда-то со спины, приобнял своих девушек и широко улыбнулся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гормональный всплеск зафиксировали сотовые операторы

Может, мне не повезло, потому что я пытался завязать шуры-муры старым дедовским способом. Современные пользователи на улицах не знакомятся, а ищут себе половинку в месте своего основного обитания - интернете. С помощью мобильного приложения. Самый популярный сервис, по свидетельствам операторов, Tinder (международный ресурс, созданный в 2012 году, сейчас работает более чем в 30 странах). Его трафик с середины июня (14 июня начался чемпионат) в России вырос более чем в 10 раз (по сравнению со средними значениями предыдущих лет). При этом большинство запросов - от наших пользователей. То есть познакомиться с иностранцами хотят россияне, а не наоборот.

ЭПИЛОГ НАДЕЖДЫ

«Волти! Вернись!»

И все-таки перед красотой русских женщин не устоит ни один женатик (за исключением мексиканца, которого жена не пустила в Россию, и теперь друзья носятся с его картонной копией - подробнее - на сайте kp.ru).

На Театральной площади из метро вышла Шахерезада. Точнее, выплыла. В белых шелках. На каблуках. С огромным вырезом на спине. И ей навстречу три мужика в зелено-красных футболках и с пивом в руках. По-моему, это были португальцы. Они увидели ее и потеряли покой. Один подбежал и хотел завернуть красавицу в свой флаг. Но та отстранилась и прошла мимо.

- Волти! - кричали болельщики. - Волти!

Что, как разузнал Константин, в переводе с португальского означает «вернись».

В метро несколько бразильцев подкатили к нашей симпатичной девушке. Зовут ее Юлей. Она смущалась. Они ее звали на футбол. Брались за сердце. А она все равно вышла на «Фрунзенской».

- Ваши девушки очень красивые! Но очень скромные, - бразильцы грустили и держались за разбитые сердца. Вот так-то. А в Госдуме боялись!

Ну а мы продолжаем надеяться - будут еще у нас дети мундиаля!