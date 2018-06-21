2018-06-21T02:26:24+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Российские фанаты попросили прощения у собственной сборной

Многие из них не верили в победу, и теперь им стыдно
Игорь ПАВЛОВ
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- Дядя Дзюба, давай! За-а-абивай!- Дядя Дзюба, давай! За-а-абивай!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После того как матч Россия - Египет закончился в нашу пользу (3:1), социальные сети стали виниться и просить прощения у наших игроков. Мол, Дзюба дорогущий, обиду не держи, не со зла мы считали российскую команду за группу хохлатых пингвинов. Они оказались орлами! И впервые в истории России вышли из группы (для нас это уже достижение).

Футбол смотрели все по-разному. Большинство - в домашних условиях. Многие в барах и фан-зонах. Кто-то на работе. Но пропустить такое было нельзя.

«Они точно без клюшек играют?» - написал в своем Фейсбуке таксист Максим Меркулов, намекая на то, что по результатам сборная по футболу приблизилась к хоккейной, которая сильнее и авторитетнее.

Другой пользователь, Александр Костиков, после того как Египет забил в собственные ворота, сообщил: «Полузащитник Фатхи заслужил внеочередное звание майора ФСБ и квартиру в Грозном».

«В Хургаду какое-то время лучше не ехать», - сделал вывод поэт Александр Гутин на своей страничке в Фейсбуке.

Многие вспомнили Семена Слепакова с его недавней песней, в которой он называет российскую команду обидным словом. Мол, Сеня, пиши опровержение. Вечером на федеральном канале артист ответил, что напишет. Но только если наша сборная выйдет в одну четвертую финала.

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