Это война: Брэд Питт запретил своим детям сниматься вместе с Анджелиной Джоли в «Малифисенте-2»

СЕГОДНЯ 02:30 2018-06-21T02:40:22+03:00

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Съемки новой картины о спящей красавице Авроре и злой волшебнице Малифисенте в самом разгаре. Анджелина Джоли вместе с шестью детьми еще в мае переехала в Лондон, где кипит работа над фильмом «Малифисента-2». Вслед за ними в Великобританию перебрался и Брэд Питт: недавно лос-анджелесский суд пересмотрел условия опеки и разрешил актеру чаще встречаться с детьми. Тем временем, разгорается новый этап войны между бывшими супругами. Как сообщил источник US Magazine, Брэд Питт запретил своим детям сниматься в «Малифисенте-2» вместе с Джоли. Анджелина хотела привлечь к участию в фильме 12-летнюю дочь Шайло и 9-летнего сына Нокса. Но Брэд отказался подписывать разрешение на съемки. К слову, в первой части «Малифисенты», снятой в 2014 году, на экране вместе с Анджелиной появляется ее дочь Вивьен – она играет принцессу Аврору в детстве.

- Брэд отказался подписать согласие на съемки Шайло и Нокса, - рассказал инсайдер. – Он считает, что детей используют как пешек.

По словам источника из окружения, бывшие супруги совершенно не ладят и даже не разговаривают друг с другом.

- Они в очень плохих отношениях, - говорит инсайдер. – Их отношения едва ли можно назвать цивилизованными.

В первой части «Малифисенты», снятой в 2014 году, на экране вместе с Анджелиной появляется ее дочь Вивьен – она играет принцессу Аврору в детстве. Фото: кадр из фильма.

Развод голливудской пары длится уже полтора года (актриса подала документы на расторжение брака в сентябре 2016-го), и все это время основная опека над шестью наследниками пары принадлежала актрисе. После того, как Джоли объявила Питта опасным для детей, Брэд лишился права видеться с ними. Однако теперь все будет по-другому: недавно суд установил новые правила опеки для Джоли и Питта. Теперь Брэд будет встречаться с отпрысками гораздо чаще и общаться с ними тогда, когда ему захочется. Более того, суд предупредил Анджелину: если она и дальше будет чинить препятствия для общения детей с отцом, ее могут лишить опеки. В этом случае детей передадут Брэду Питту.

Новые правила опеки касаются летнего расписания отпрысков Джоли и Питта. Пока актер находится в Лондоне, он может проводить с детьми не меньше четырех часов в день. Правда, общается он с ними только в присутствии психолога. Артист встречается по очереди с каждым из пяти младших детей – с Шайло, Захарой, Ноксом, Вивьен и Паксом. Что касается старшего сына пары, 16-летнего Мэддокса, то, поскольку он уже вырос, он может сам решать, проводить ему время с отцом или нет.

С 27 июня по 1 июля Питт может проводить с детьми уже по 10 часов в день, все также в присутствии психолога. А вот в конце июля дети вернутся из Лондона в Лос-Анджелес и 10 дней будут жить у отца. Правда, пока непонятно где – в доме Питта (бывшем семейном гнездышке супругов) или же в новом особняке Анджелины. Джоли в это время будет сниматься в Лондоне, и звонить детям ей позволяется не чаще одного раза в день.

Анджелина хотела снять в "Малифисенте-2" сына Нокса и дочь Шайло.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд также обязал Анджелину предоставить Брэду номера мобильных телефонов всех детей – и актер может звонить им в любое время и разговаривать столько, сколько пожелает. Джоли запрещено читать текстовые сообщения детей, адресованные отцу, и контролировать их переписку.

Напомним, у 43-летней Анджелины и 54-летнего Брэда шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и девятилетние близнецы Нокс и Вивьен. Ранее сообщалось, что развод Питта и Джоли буксует из-за того, что они никак не могли прийти к соглашению по вопросу опеки над детьми. Первоначально Анджелина настаивала на единоличной опеке. Брэд же хотел совместную. С тех пор, как его жена забрала детей и ушла из дома, актер пытался привести в порядок свою жизнь: он бросил пить и посещал семейного психолога. Анджелина тоже стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей.