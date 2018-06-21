Мы запомним ее веселой

СЕГОДНЯ 13:22 2018-06-21T13:28:25+03:00

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17 июня 2018 года после тяжелой болезни, не достигнув и шестидесятилетия, ушла из жизни наша коллега, журналист Галина Пилявская.

Преданные читатели «Комсомолки» помнят ее как астролога Лину Саванскую, автора иронично-серьезных ежемесячных прогнозов с картинками, которые печатались в толстушке и привлекали немалую часть читателей. В годы, когда мистика вошла новой темой в постсоветскую журналистику, важно было отделить реальное от придуманного, показать исторические корни сказочных леших и домовых, растолковать приметы и гадания. Интеллигентной, изящной в письме и общении Галине это сполна удавалось.

Она вообще была веселой, порой насмешливой, но всегда надежным товарищем и добрым другом. Ее шутки не раз разряжали самые реактивные ситуации в творческом коллективе. Мы запомним ее такой.

Коллеги по "Комсомольской правде".