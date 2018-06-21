За год россияне получают миллиард смс-сообщений от МЧС

СЕГОДНЯ 13:31 2018-06-21T13:37:00+03:00

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Наверно, нет в России такого человека, который хоть раз не получал бы сообщение от МЧС вроде: «Центральное УГМС: 12 июня во второй половине дня ожидается дождь, гроза, порывы метра до 22 м/с. Обходите шаткие конструкции, паркуйтесь вдали от деревьев. Будьте осторожны!» Таких смсок жителям России за год приходит больше миллиарда!

Сегодня в ТАСС прошла пресс-конференция, на которой специалисты МЧС и метеорологи рассказали, какая работа стоит за этой рассылкой.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ЗА 20 МИНУТ

В ведомстве называют смс-информирование одним из перспективных направлений работы с населением. Потому что такой формат удобен всем.

- Давайте представим такую ситуацию: идет человек по улице, слушает музыку на телефоне. Вокруг него нет громкоговорителей, у него перед глазами нет экранов, но телефон у него в руке. Поэтому, когда придет сообщение от МЧС, он обязательно его увидит, - рассуждает начал отдела перспективного развития департамента гражданской защиты МЧС Вадим Гаршин.

При этом рассылать ведомство будет не метеосводку, а именно предупреждение о грядущем ненастье, вместе с рекомендациями, как себя вести.

- Мы не отбираем хлеб у симпатичных девушек, которые по телевидению рассказывают о погоде. Мы не предсказываем, будет ли завтра дождь, а информируем население о возможных последствиях неблагоприятных погодных условий, - подчеркнул Гаршин.

Информацию о грозе, граде или аномальной жаре МЧС получает от Гидрометцентра. Данные анализирует в Центрах управления кризисными ситуации (ЦУКС), которые есть в каждом регионе. Специалисты рассчитывают, какие последствия принесет то или иное погодное явление.

- Имеющаяся база данных позволяет предсказать, как скажется, допустим, ливень, практически на каждом доме, будет ли подтопление, и в каком месте, - подчеркивает представитель ведомства.

И именно жителям кварталов и районов, на которые придется основной удар стихии, уходят смски. Чтобы все рассчитать и составить сообщение, у сотрудников ЦУКСов есть всего 20 минут. В Центре около десятка шаблонов, которые можно оперативно адаптировать под конкретную ситуацию. Уложиться стараются в 140 знаков, иначе доставка сообщения может затянуться.

«СПАСИБО ЗА МАШИНУ!»

К сожалению, ситуации, когда оповещение запаздывает, все еще случаются. Единовременно, сотовые операторы могут отправить смс на 800 тысяч номеров. Время доставки конкретному абоненту зависит от загрузки сети. Самое позднее – шесть часов.

- Это все-таки крайние случаи, как правило мы укладываемся куда быстрее. Но при этом определенные технические ограничения есть, и система смс-информирования подстегивает сотовых операторов улучшать свою инфраструктуру, - считает Вадим Гаршин.

Иногда, люди даже жалуются на рассылку от МЧС. Но таких – одна тысячная от общего число получателей. За пять месяцев этого года в Москве МЧС 32 раза информировало население, смс получили порядка десяти миллионов человек. Жалоб поступило всего 108.

- Приведу два примера. Человеку пришло сообщение, что в его районе будет гроза со шквалистым ветром. А он спит, смска его разбудила – конечно, реакция будет негативной. «Я же дома, какая мне разница, что там гроза!». Потом он не мог уснуть, не выспался, встал не в том настроении и написал жалобу. И его можно понять, - говорит Гаршин. – Но в то же время другой человек, прочитав наше сообщение, встал и переставил машину из-под дерева во дворе. А во время грозы на место, где она стояла бы, упало дерево. И наутро нам прислали благодарность.

Конечно, бывает, что прогноз не сбылся.

- Если говорить Москве, погода здесь, в умеренных широтах, характеризуется большой изменчивостью. Она может кардинально поменяться несколько раз за сутки, - объяснил заместитель директора Гидрометцентра России Геннадий Елисеев. – Мы работаем над увеличением точности наших прогнозов. Сейчас сбывается порядка 90-92 процентов.

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

Болельщиков решили не пугать

А как же быть с болельщиками, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу? Кто им расскажет о надвигающемся ливне? В МЧС серьезно прорабатывали рассылку смс на иностранных языках для фанатов и туристов. Но взвесив все «за» и «против», решили от этой идеи отказаться.

- В дни чемпионата к нам приехали люди из десятков стран. И в каждой свои особенности информирования о потенциальных ЧС. Мы не можем знать эмоциональное состояние каждого болельщика, не можем предсказать, как он отреагирует на наше предупреждение даже о кратковременном ливне, - объясняет Гаршин.

Но если случится что-то серьезное, любителей футбола обязательно предупредят. Просто используют для этого другие способы. На стадионах и в фан-зонах есть экраны и громкоговорители, и на каждом таком объекте дежурят спасатели и сотрудники МВД. Но пока их предупреждения не потребовались.