Пуговка из «Папиных дочек» разочаровала поклонников откровенным снимком в бикини

СЕГОДНЯ 13:58 2018-06-21T14:03:09+03:00

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Екатерина Старшова стала известной благодаря роли Полины Васнецовой в сериале «Папины дочки». Тогда юной актрисе было всего лишь 6 лет. И несмотря на то, что уже больше восьми лет сериал закрыт, интерес к Пуговке, одной из самых обаятельной и доброй из сестер Васнецовых, среди поклонников огромный. Недавно девушка объявила, что решила не связывать свою жизнь с кино, и документы будет подавать в медицинский вуз, что вызвало бурю обсуждения среди фанатов сериала. А пока вступительные экзамены еще впереди, 16-летняя Екатерина Старшова проводит время на даче в Ногинске, где принимает солнечные ванны в купальнике. Фотографией с отдыха девушка Катя поделилась у себя в инстаграме, но поклонников разочаровал снимок. Дело в том, что девушка приняла на снимке достаточно фривольную позу, высунула язык, а снимок подписала: «Обожаю клубничку».

Такой «недетский» пост удивил подписчиков актрисы. «Понимаете, что ей нет 18, и она такие фото выгружает. На нее подписаны дети», «Пуговка уже не та», «Ты испортилась», «Еще рано такое выкладывать», «Какие фоточки пошли...», «Кошмар! Не думала я, что она настолько изменилась», —написали фанаты выпускницы.

Не выдержав такого натиска критики, актриса написала пост, в котором сообщила, что боится делиться своей жизнью с аудиторией и постарается ничего впредь не выкладывать. Девушка также просит воспринимать ее, как взрослого человека и не оглядываться на прошлые роли.