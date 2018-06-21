2018-06-21T18:09:51+03:00
Звезды

Кто такой Андрей Бородин, погибший в Колумбии при странных обстоятельствах

23-летний артист успел выпустить только один клип на свою песню. "Комсомолка" рассказывает биографию музыканта Андрея Бородина [видео]
Евгений СМОЛИН
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Андрей Бородин погиб в Колумбии в мае этого года, его тело было обнаружено в запертом номере отеля.Андрей Бородин погиб в Колумбии в мае этого года, его тело было обнаружено в запертом номере отеля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Симпатичный парнишка улыбается с фотографий: вот он в студии телепроекта «Голос», вот - рядом с участниками Comedy Club. Это, скорее, мечты 23-летнего Андрея Бородина, но еще не реальность. В нее он очень стремился: участвовал в кастинге телепроекта «Голос», но, увы, не попал в состав конкурсантов. Приходил на запись шоу Comedy Club в качестве гостя, но упорно тянул руку, чтобы ведущие Мартиросян и Воля заметили и его лицо появилось на экране. Не долго играл в составе группы Бориса Грима (бывшего участника группы «Братья Гримм»), но решил записывать собственную музыку.

Андрей был частым гостем вечеринок Comedy Club. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей был частым гостем вечеринок Comedy Club.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Успел снять клип на песню «Не made in China» - он остался единственным в музыкальной карьере Андрея Бородина. С этой песней симпатичного парнишку пригласили поучаствовать в шоу «Сердца за любовь» телеканала СТС-love - вот, пожалуй, единственное большое его появление на экране. Но Андрей верил, что все у него получится, а главное старался достичь успеха: выступал по клубам со своими песнями, ходил на кастинги.

Певец принимал участие в кастингах к популярным шоу, не проходил отбор. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певец принимал участие в кастингах к популярным шоу, не проходил отбор.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей верил, что все у него получится, а главное старался достичь успеха. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей верил, что все у него получится, а главное старался достичь успеха.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь мы не узнаем, смог бы он стать новой звездой шоу-бизнеса - его тело было найдено еще в мае в одном из номеров отеля Медельина - столицы Колумбии. «Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями», - сообщил пресс-секретарь российской дипломатической миссии Евгений Наумов. И добавил, что в гибели начинающего музыканта нет криминальной составляющей. За телом Андрея Бородина в Колумбию вылетела его мама.

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Андрей Бородин - Не made in China.

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