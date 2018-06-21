Менять валюту болельщики приходят большой компанией и, пока ждут очереди, поют

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-21T16:21:46+03:00

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В двух шагах от Красной площади на Никольской улице есть операционная касса, клиенты которой, как правило, туристы. Они стекаются сюда как к памятнику Жукову или Мавзолею. И сейчас - с началом чемпионата мира по футболу - особенно. Во время спортивного турнира такие посещения стали массовыми. В том смысле, что доллары менять приходят не по одному человеку, а целой толпой. Египтяне, мексиканцы, аргентинцы, бразильцы, поляки. Отличить страну, из которой приехали болельщики, можно издалека (по цвету одежды).

Пробираюсь через толпу перуанцев. Никто из них не пнул меня ногой со словами: «Куда прешь? Встань в очередь». А даже наоборот сплясали мне вслед какой-то причудливый танец.

- Видите, сколько людей? - посетовала кассирша. - Некогда мне интервью раздавать. У нас летом всегда аншлаг.

Иду на Тверскую. Захожу в «Росбанк». Доллар (покупка) - 62 рубля. Евро - 72. Кассир Ольга Блинова рассказала, что поток клиентов увеличился где-то вдвое. Туристы заходят в национальной одежде. С мячами на головах. Дудками. И раскрашенными лицами.

- Меняют исключительно доллары и евро, - добавила Ольга. - Швейцарский франк ни разу никто не дал. Как и японскую йену.

Чем дальше уходишь от Кремля (я шёл в сторону Белорусского вокзала), тем меньше туристов и клиентов в обменниках. Это неудивительно. Фанатское лежбище расположено на Манежке, а потому и поменять пытаются где поближе.

На 1-й Тверской-Ямской (дом 7) ещё один обменник. И здесь уже полная тишина. Кассир Ольга Павлова, как мне показалось, до моего прихода досматривала девятый сон. Говорит, туристов стало больше, но не шибко. Рядом, кстати, через стенку - магазин Стерлигова, в котором буханка хлеба стоит 690 рублей.

Метров через 500 банк «ВТБ». Кассир - Светлана Гуменная. Говорит, что не отличает болельщиков от обычных клиентов. Ей положили евро, она умножила - и дала рубли. Переговариваться с клиентом не обязательно.

Заглядывают туристы и в «Сбербанк». Причём не только в кассу, но и к банкоматам. Они также выдают деньги с иностранных карт (за один раз можно снять не более 7500 рублей, проценты назначает банк, в котором выдана карта, - комиссия у всех разная).

В общем, очереди в обменники, если и есть, движутся быстро, дольше 20 минут никто не стоит. Иностранные граждане сдают свою валюту, обслуживают их быстро. Все довольны.