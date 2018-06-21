«Была обычной, теперь - как Анджелина Джоли»: Танцовщица с десятым размером груди перестаралась с пластикой и превратилась в монстра

СЕГОДНЯ 15:45 2018-06-21T16:16:33+03:00

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«Нет предела совершенству», - уверена канадская танцовщица с красноречивым псевдонимом Мария Магдалина. 24-летняя жительница Торонто уже потратила на пластику 150 тысяч долларов — и собирается вложить в свою внешность еще больше. Когда-то она была вполне себе симпатичной девушкой со стройной фигуркой и третьим размером груди. Но этого канадке показалось мало — и она сделала несколько операций, каждый раз вставляя в бюст новые силиконовые импланты, пока, наконец, не довела свои прелести до крепкого десятого размера. Попутно Мария Магдалина перенесла три операции по ринопластике, изменив форму носа, сделала «бразильскую» подтяжку ягодиц, начинив их впечатляющего размера имплантами, и вколола пятнадцать инъекций силикона в губы — теперь ее рот напоминает два внушительных вареника.

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- У меня были губы, как у модели Кайли Дженнер, а теперь — как у Анджелины Джоли, - хвалится девушка. - Я была обычной, моя внешность была стандартной. Я не пытаюсь кого-то копировать, просто люблю пластику и татуировки.

По словам канадки, ее отец — британский миссионер — не одобряет ее экспериментов с собственной внешностью. Но девушке на это наплевать.

- Я знала, что мне нужна пластика, с 14 лет, - цитирует ее слова Daily Mail. - Свою первую операцию по увеличению груди я сделала в Мексике. Слава богу, осталась жива, потому что врач, который ее делал, был стоматологом. Никогда не думала, что зайду так далеко, но пластика превратилась в мое хобби. Для меня это как экстремальный спорт. До пластики я не думала, что я уродина, просто я была обычной. Моя нынешняя внешность нравится мне гораздо больше, к тому же она мне очень помогает в карьере.

Справа: так Мария Магдалина выглядела до того, как увлеклась пластическими операциями. Слева: так 24-летняя канадка выглядит сейчас. Фото: Инстаграм.

Изменив губы, ягодицы и бюст, канадка взялась и за остальные части тела. Она сделала липосакцию: откачала жир из рук, с талии и с живота. А еще вставила филлеры в щеки, сделав скулы более выпуклыми, и прошла через подтяжку бровей.

В августе прелестница собирается снова лечь под нож — Мария Магдалена намерена еще больше увеличить бюст. Канадку не останавливает даже то, что у нее появились проблемы с дыханием. Врачи предупреждают жертву пластики: новая операция может закончиться для нее крайне плачевно. Но девушка не обращает внимания на прогнозы медиков. Как и на то, что прохожие на улице реагируют на ее внешность не всегда дружелюбно: старушки крутят пальцем у виска, а мужчины откровенно пялятся и хихикают.

- Как-то выхожу из магазина, а одна маленькая девчушка как закричит: «Мама, иди, посмотри на эту девушку — у нее губы как у рыбы!», - рассказывает Мария Магдалина. - Ну и пусть. Я думаю, нужно жить для себя и не обращать внимания на мнение других.

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