Президент Южной Кореи выступил в Госдуме: Времена войны позади, и нам нужна помощь России!

СЕГОДНЯ 16:11 2018-06-21T16:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 июня, на Охотном Ряду встречали большого гостя - президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, прибывшего в Россию с государственным визитом. Впереди у южнокорейского лидера переговоры с Владимиром Путиным, а поначалу он выступил с трибуны Госдумы перед российскими законодателями.

- Во время полета в Москву я размышлял о русской душе, - начал он по-восточному витиевато и издалека. - Россия оставила большой след в мировой истории, изменила ее ход, одержав победу в Великой Отечественной войне, всегда была в авангарде научной и духовной истории человечества. На книжных полках каждого корейца есть Толстой, Тургенев, Достоевский. Русская литература была для нас учебником гуманизма. У вас популярны наши автомобили и техника. Вы же поделились с нами космическими технологиями. Новая восточная политика Владимира Путина призвана объединить все лучшее в западной и восточной цивилизации и представить новое видение мира.

Выразив желание довести товарооборот между Сеулом и Москвой до 30 миллиардов долларов и стать лидерами в эпоху четвертой промышленной революции, Мун Чжэ Ин озвучил конкретный план по дальнейшему двустороннему сотрудничеству: создание корейско-российского инновационного центра, развитие Дальнего Востока и многое другое.

Особо же Сеул рассчитывает на помощь Москвы в примирении с Пхеньяном и полной денуклеаризации Корейского полуострова. В апреле Мун Чжэ Ин впервые встретился в пограничном пункте с Ким Чен Ыном, потом еще раз, ну а на днях весь мир уже следил за милой беседой вождя КНДР с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, комплиментами и заверениями о начале новой эры.

- Я родился в семье беженцев и с раннего детства ощутил боль войны и важность мира. Сегодня происходят исторические перемены. Мы пообещали всему миру полную денуклеаризацию, - здесь депутаты прервали гостя аплодисментами. - На встрече глав КНДР и США было объявлено об окончании вражденых отношений. Времена войны позади, мы идем по пути к миру и сотрудничеству. Активная поддержка и содействие России станет для нас большим подспорьем. Уверен, что и вы будете с нами на этом пути. Установление мира приведет к активизации межкорейского экономического сотрудничества и расширит трехстороннее взаимодействие с Россией. Преодолев времена войны, по пути к миру и процветанию мы будем идти вместе.

Узнав, что в зале его слушала первая женщина-космонавт, Мун Чжэ Ин попросил их познакомитьФото: Елена ЧИНКОВА

Без футбола сегодня тоже никуда. Поздравив россиян с успешным ходом Чемпионата мира, южнокорейский президент призвал поддержать и свою национальную сборную. Сам он намерен посетить Ростов-на-Дону и поболеть за своих на матче с Мексикой.

Узнав, что в зале его слушала первая женщина-космонавт, Мун Чжэ Ин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина их познакомить. И проболтал с Валентиной Терешковой несколько минут. А стоявший рядом Владимир Жириновский успел показать самого молодого депутата Василия Власова, которому на момент избрания был всего 21 год.

- А у вас такие есть? - пытал корейца ВВЖ.

- У нас самому молодому - 30 лет, - улыбнулся тот явно под впечатлением.

Провожали слуги народа гостя-миротворца стоя и шквалом аплодисментов.