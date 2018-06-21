Летняя детокс-диета: Худеем и очищаем организм к пляжному сезону

СЕГОДНЯ 17:25 2018-06-21T17:37:29+03:00

Свежевыжатые фруктовые соки - вкусные и витаминные, но в них много сахара. А вот овощные смузи и вода способствуют очищению организма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Хотя лето уже давно вступило в свои права, тепло нас радовать не спешит. А значит, есть время привести себя в форму для пляжного сезона. Например, с помощью детокс-диеты, которая позволит не только сбросить пару-тройку лишних килограммов, но и избавиться от шлаков и токсинов, тем самым улучшив состояние кожи. О том, как очистить организм и похудеть без вреда для организма, «КП» рассказала эксперт по красоте и здоровью, бьюти-блогер, основатель и президент компании ENHEL GROUP Юлия Энхель.

- Детокс-программа должна длиться не менее недели, - предупреждает Юлия Энхель. - В этот период вам необходимо исключить из своего рациона продукты, затрудняющие работу органов выделительной системы: жареное, жирное, фастфуд. Запрещается: консервы, полуфабрикаты, сахар, кондитерские и мучные изделия, кофе, алкоголь, а также молочные продукты и глютеносодержащие злаки (пшеница, ячмень, рожь, овес).

ОВОЩИ ОЧИСТЯТ ОРГАНИЗМ, А ГРЕЧКА И ОРЕХИ ИЗБАВЯТ ОТ ЧУВСТВА ГОЛОДА

Основу рациона должны составлять зелень, овощи, несладкие фрукты и ягоды. Содержащаяся в них нерастворимая клетчатка прекрасно очищает желудочно-кишечный тракт, а растворимая - впитывает токсины и тяжелые металлы. Благо сезон свежих овощей и фруктов сейчас в самом разгаре. Из фруктов с низким содержанием сахара для диеты отлично подходят яблоки, апельсины, грейпфруты, мандарины, груши, персики, сливы, абрикосы. К сладким относятся виноград, инжир, бананы, манго и вишня.

Кроме несладких фруктов и ягод, овощей и зелени, разрешаются к употреблению курица, рыба и индейка, но не более 150 граммов в день. Также разрешается умеренное употребление безглютеновых злаков, например, гречки - отличного источника медленных углеводов. А еще можно разнообразить дневное меню столовой ложкой оливкового масла и горстью орехов.

Наш эксперт по красоте и здоровью - бьюти-блогер Юлия ЭНХЕЛЬ.

ПЬЕМ СМУЗИ И ВОДУ

Начинайте день с зеленого коктейля или смузи из шпината, сельдерея, петрушки и капусты; на обед — запеченные или отварные овощи с курицей, индейкой или рыбой; на ужин — свежие салаты; во время перекусов — зелень, ягоды, орехи.

- Не забывайте пить воду - не менее двух литров в день, - советсует Юлия Энхель. - А лучше всего во время детокс-диеты пить водородную воду, которая является лучшим антиокидантом. Она наиболее эффективно избавляет организм от токсинов и восстанавливает поврежденные клетки, препятствует застойным явлениям в кишечнике, очищает его, избавляет от запоров. Она подходит как для людей, страдающих ожирением, так и для тех, кто хочет похудеть и поддерживать фигуру в форме.

А вот любимые многими свежевыжатые фруктовые соки содержат много сахара. Поэтому для детокс-диеты не подходят. Как и фруктовые соки из пакетов, газированные напитки и сладкие молочные коктейли - от них лучше полностью отказаться.

ЕДИМ МЕНЬШЕ, НО ЧАЩЕ

Важный совет - старайтесь есть маленькими порциями 4-5 раз в день. И помните — вы никогда не похудеете, если не будете двигаться. Проводите больше времени на свежем воздухе: пешие или велопрогулки, катание на роликах, самокатах, игры в бадминтон, волейбол или наиболее актуальный в этом сезоне футбол только усилят положительный эффект очищения организма.