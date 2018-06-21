«Я хочу жить и любить безрассудно»: «Мисс Великобритания» найдена мертвой в собственном доме

СЕГОДНЯ 17:37 2018-06-21T17:53:17+03:00

В 2008 году Софи завоевала титул "мисс Ньюкасл", а в 2010-м уже стала "мисс Великобритания" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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«Ведь она такая молодая и красивая, что случилось, почему она умерла?» - сотни подобного рода вопросов сейчас оставляют поклонники ТВ-шоу «Остров любви» на страничке бойфренда погибшей бывшей "Мисс Великобритания" (2009) и звезды реалити-шоу Софи Градон, которую нашли мертвой в собственном доме в Понтеленде, в Англии. Ее возлюбленный Ааарон Армстронг подробностей гибели своей девушки не сообщает, а тем самым, рождает еще больше догадок. Была ли смерть естественной или насильственной? А быть может красавица- актриса покончила собой?

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", — подписал Аарон фото, которое разместил на своей странице в Facebook и на котором изображён вместе с возлюбленной.

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В 2008 году Софи завоевала титул "мисс Ньюкасл", а в 2010-м уже стала "мисс Великобритания". Ей предложили стать лицом бренда нижнего белья. Резко наладилась и личная жизнь, за ней стал ухаживать богатый регбист Дэнни Чиприани. Пока пара была вместе, она получали от жизни максимум: лучшие курорты, дорогие отели, подарки от известных брендовых фирм. Плюс, жених подарил красавице-брюнетке квартиру-студию, которую та успешно сдавала. Однако, роман оказался непродолжительным, и в 2016 году пара распалась. Тогда Софи решила попробовать свои силы на реалити-шоу «Остров любви», что-то вроде российского «Дом-2». И сразу же вляпалась в секс-скандал. Ее застукали во время интима с другой моделью Кейти Салмон.

Но Софи решила, что репутация надо "исправлять» и занялась сексом с парнем… в шкафу. Об этом также писали все британские таблоиды. Всего пару дней назад Софи шутила в "Твиттере" и обсуждала новости с другими звёздами реалити-шоу.

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"Я хочу жить и любить безрассудно» - написала она.

Британские звезды шоу-бизнеса уже выразили свои соболезнования по поводу ее кончины, пишет Daily Mail.