"Картонный болельщик" отпросился у своей старухи на чемпионат мира по футболу и скоро прилетит в Москву

СЕГОДНЯ 18:44 2018-06-21T19:26:17+03:00

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Вот что дружба животворящая делает! Пять болельщиков - пять веселых друзей четыре года назад съездили на чемпионат мира по футболу в Бразилию. Мексиканцы отлично провели время. Болели за свою сборную, хотя та из группы и не вышла. И договорились через четыре года снова поехать на мундиаль. И приехали (сейчас у команды Мексики 3 очка - она обыграла сборную Германии 1:0, впереди игра с Южной Кореей). Но уже вчетвером. Потому что Хавьера в Москву не отпустила женщина.

- Это что вообще такое?! - возмутились друзья-мексиканцы. - Мы же договаривались!

Но в итоге все равно отправились на чемпионат впятером. Вместе с Хавьером. Только не тем, живым, который ездил с ними в Бразилию. А с картонным. Друзья распечатали его на принтере в полный рост и таскают теперь с собой на все матчи (на футболке несчастного виднеется надпись: «Моя старушка меня не отпустила»).

Мексиканец Хавьер за первую неделю турнира стал в социальных сетях настоящей звездойФото: Instagram.com

Эта история очень понравилась пользователям социальных сетей. Красиво. Верные товарищи остались вместе даже в такой ситуации.

И вот стало известно, что Хавьер и в самом деле скоро прилетит в Москву. Правда, сами болельщики об этом пока не распространяются. Скажем, в их группе в Фейсбуке (Ingue Su Matrushka) об этом ни слова. Видимо, чтобы не сглазить. Однако источники в российских СМИ утверждают, что Хавьер-таки уговорил свою ненаглядную отпустить его в далекую Россию. И скоро будет.

Следующую игру мексиканцы сыграют с Южной Кореей в Ростове-на-Дону 23 июня.