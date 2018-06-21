2018-06-21T18:53:42+03:00
Звезды

Фигура в порядке: спустя месяц после вторых родов Светлана Лобода выглядит еще более стройной, чем до беременности

Поклонники не понимает, как такое возможно?!
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Светлана удивила поклонников идеальной фигуройСветлана удивила поклонников идеальной фигуройФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Светлана Лобода – супер женщина. Мало того, что она работала большую часть беременности, а за месяц до родов сняла клип, где зажгла в ритмичном танце с большим животом, так певица уже через месяц после беременности удивила поклонников идеальной фигурой. Даже не так, поразила худобой. А ведь она кормящая мать. Как такое возможно? – не понимают поклонники. Артистка выглядит еще стройней, чем была до беременности. На фото, которое сама певица опубликовала в инстаграме она предстала в в облегающем черном комбинезоне с глубоким вырезом в области декольте и в ботильонах с открытым носком.

lobodaofficiallobodaofficial
Goodnight
169382 отметок «Нравится»714 комментариевInstagram

«Света! Даже не прилично так шикарно выглядеть сразу после вторых родов!», «Светлана, Вы, как всегда, огонь», «Восхищаюсь Вашей фигурой. Пара недель после родов, это же фантастика. Либо Вы ведьма». Некоторые фолловеры даже забеспокоились по поводу здоровья артистки и порекомендовали ей чуть-чуть поправиться. Мол, все-таки ей нужно хорошо питаться, чтобы и малыш был здоров.

Напомним, ходят упорные слухи, что отцом будущего ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По всей видимости, возлюбленный Светланы уже сделал ей предложение. Внимательные интернет-пользователи заметили кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Первый канал объяснил снятие с эфира интервью Познера с Лимоновым
Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи Трампа и Путина
Путин обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с членами Совбеза РФ
Украинский журналист готов продать квартиру ради разговора с Путиным
Голливудский режиссер признан виновным в убийстве украинской модели
Вахтанг Кикабидзе разъяснил свои слова о ненависти к СССР
Ученые: чашка кофе заменит диабетикам укол инсулина
В Латвии запретили обучение на русском языке в частных учебных заведениях
«Евросеть»‍ прекратит существование в течение года
Убийство рэпера XXXTentation: полиция США задержала подозреваемого
"Без шуток": Украинский генерал призвал "достать" ракетами до Москвы
В Турции убита популярная певица
В США умерла горилла, которую обучили языку жестов
Американский миллиардер пытался выжить бывшую жену из дома при помощи ужасного запаха
ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме
Топилин объяснил, за счет чего вырастут зарплаты
Хейли: США могут отказаться работать с Human Rights Watch
Экс-губернатору Сахалина Хорошавину предъявлены новые обвинения
Конституционный суд разрешил усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С
Супруге премьер-министра Израиля предъявлены обвинения в мошенничестве
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР реализует действенные меры по полной денуклеаризации Корейского полустрова
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за сильной жары
Ученые доказали - улыбаясь, человек запоминается лучше