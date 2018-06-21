Фигура в порядке: спустя месяц после вторых родов Светлана Лобода выглядит еще более стройной, чем до беременности

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-21T18:53:42+03:00

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Светлана Лобода – супер женщина. Мало того, что она работала большую часть беременности, а за месяц до родов сняла клип, где зажгла в ритмичном танце с большим животом, так певица уже через месяц после беременности удивила поклонников идеальной фигурой. Даже не так, поразила худобой. А ведь она кормящая мать. Как такое возможно? – не понимают поклонники. Артистка выглядит еще стройней, чем была до беременности. На фото, которое сама певица опубликовала в инстаграме она предстала в в облегающем черном комбинезоне с глубоким вырезом в области декольте и в ботильонах с открытым носком.

lobodaofficial Goodnight

«Света! Даже не прилично так шикарно выглядеть сразу после вторых родов!», «Светлана, Вы, как всегда, огонь», «Восхищаюсь Вашей фигурой. Пара недель после родов, это же фантастика. Либо Вы ведьма». Некоторые фолловеры даже забеспокоились по поводу здоровья артистки и порекомендовали ей чуть-чуть поправиться. Мол, все-таки ей нужно хорошо питаться, чтобы и малыш был здоров.

Напомним, ходят упорные слухи, что отцом будущего ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. По всей видимости, возлюбленный Светланы уже сделал ей предложение. Внимательные интернет-пользователи заметили кольцо на безымянном пальце, которое очень похоже на помолвочное.