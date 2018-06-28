Московскому батону не хватило воздушности и жирности

СЕГОДНЯ 15:38 2018-06-28T15:41:26+03:00

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В течение года эксперты Роскачества выясняли, где в России пекут самый лучший хлеб. Москва в число эталонных регионов не вошла. Более того, к столичным батонам больше всего претензий по Центральному федеральному округу.

Всего специалисты протестировали в Москве 29 местных торговых брендов хлеба. Шесть из них могли бы получить высшую награду - «Знак качества» («Щелковохлеб», «Черемушки», ЗАО «Хлеб», Ногинский хлебокомбинат, хлебозавод № 22, «Серпуховхлеб»). У одиннадцати марок качество выше среднего. Пять - просто качественные. То есть соответствуют ГОСТу. А вот у семи нашли нарушения.

Однако москвичи могут выдохнуть. В целом с хлебом на прилавках все в порядке. Весь столичный хлеб делается из высшего или первого сорта муки. Нет в нем никаких пестицидов, фосфатов и прочей химии. Нарушения, которые зафиксировали исследователи, касаются жирности изделий и их пористости. В Роскачестве пояснили, что это не придирки.

- Пористость - очень важная характеристика. Она показывает, насколько мякиш разрыхленный, - пояснила Елена Мелешкина, директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки. - Хлеб с плотным мякишем будет тяжелее перевариваться нашим организмом. Или, наоборот, в батоне могут наблюдаться пустоты.

За воздушность эксперты сняли баллы двум московским предприятиям. Остальные пять поплатились за сниженную жирность. Производители обязаны добавлять в тесто маргарин или подсолнечное масло. Некоторые кладут меньше положенного, порой и в два раза. На вкус это не сильно влияет, зато снижает питательную ценность.

В целом по стране выпекается без нарушений 86% белого хлеба и булок в России. Абсолютные лидеры по качествуу -- Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.

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86% белого хлеба и булок в России – качественные и выпекаются без нарушений. Такой вывод сделали эксперты «Роскачества». В течение года они исследовали 176 торговых марок в 62 регионах страны. Батоны подвергали тщательной проверке. В том числе на наличие пестицидов, фосфатов и прочей «химии». Определяли степень натуральности продукта, придирчиво разбирая каждый ингредиент. Наконец, тестировали на вкус и даже цвет (подробности)