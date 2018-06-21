Назло Лионелю Месси до конца чемпионата мира по футболу Роналду не будет сбривать свою бородку

СЕГОДНЯ 12:30 2018-06-21T12:36:37+03:00

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Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 4 гола в первых двух играх чемпионата мира по футболу 2018, признался, по какой причине он стал отращивать "козлиную" бородку. Впервые он явил миру свой новый имидж на игре против Испании, которая прошла в Сочи и завершилась вничью 3:3. Роналду забил 3 гола, став главным героем поединка.

- Перед матчем с Испанией мы с Куарежмой сидели в сауне, я начал бриться. И вдруг сказал остальным, что оставлю козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Выходит, что она принесла мне удачу. Поэтому я ее оставлю, - заявил Роналду в интервью A Bola.

Вместе с тем, у этой истории, как говорят, есть свой определенный подтекст. Все дело в том, что перед чемпионатом мира появилась фотосессия Лионеля Месси с козами. И в этом была игра слов. Ибо в английском языке "Goat" можно расширофровать как Greatest of all time - «Величайший на все времена». И когда Роналд забил первый гол в Сочи, то погладил свою козлиную бородку, в чем многие усмотрели намек на соперничество с аргентинцем. Но сам же Роналду не стал проводить параллелей.

Вместе с тем, отметим, что в первой игре чемпионаат мира Лионель Месси не забил пенальти в ворота Исландии и его сборная Аргентины сыграла вничью 1:1.