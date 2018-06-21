Сборная России - уже торт: повара порадовали футболистов в честь выхода в 1/8 финала ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:41 2018-06-21T13:57:07+03:00

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Сборная России бьет все рекорды посещаемости на этом чемпионате мира. Раньше к ней в гости на базу приезжал десяток самых стойких репортеров и пара телекамер. Но после победы над Египтом все сорвались с цепей – теперь база команды как Вавилон. Она по утрам набита журналистами всех мастей от японцев до бразильцев, разговаривающих на всех языках мира. Самое время, чтобы корреспондент КП провел экскурсию по месту обитания нашей сборной, и нашел на ней самый вкусный торт.

Где живет сборная?

База российской команды находится в Новогорске – это городок в нескольких километрах к северу от МКАД в районе Химок. Через забор от сборной России на базе московского «Динамо» живет Мексика. А команда Черчесова расположилась на Олимпийской базе. Здесь футболистом отвели целый корпус, и больше года делали в нем ремонт. Не сказать, чтобы получилось очень роскошно, звезды на 4 по шкале оценок отелей, но все более-менее довольны.

Корпус тренировочной базы сборной России в Новогорске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Олимпийской базе живут не только футболисты. В других корпусах есть легкоатлеты и представители других видов. Так что, спеша на тренировку, можно запросто столкнуться с кем-нибудь из чемпионов мира или даже олимпийских чемпионов, и не заметить этого.

Где отдыхает сборная

В 20 метрах от жилого корпуса буквально за считанные дни до чемпионата появился вместительный павильон из деревянного бруса и стекла. Утром он принадлежит журналистам. Каждый день примерно в 11.30 сборная России проводит тренировки, а пресса ждет их в этом зале для интервью.

Вечером этот павильон - уже территория футболистов. Это что-то типа лобби отеля, где игроки встречаются с близкими или проводят месте время. Здесь же футболисты смотрят другие матчи чемпионата мира, здесь же играют в «Что? Где? Когда?».

Кстати, в этом же зале есть огромный стенд с пожеланиями сборной России от болельщиков, написанные от руки маркерами. Например такие: «Не смотрите ТВ, не слушайте радио, будьте собой! Играйте! Наслаждайтесь!!!» или «Помните, вы создаете историю» или «Русские не сдаются» и «Удача любит смелых, а вы – смелые»… Большая часть из них появилась еще до того, как сборная размазала Саудовскую Аравию или разобрала Египет на запчасти.

Как тренируется сборная?

Как правило, у российской команды занятие утром – в 11.30. Вечером – теоретическое разбор будущего соперника. В распоряжении сборной России два футбольных поля, опять же перестроенные специально к ЧМ-2018. Удовольствие это недешевое – поляны такого качества может стоит сотни тысяч евро! На на время чемпионата мира все тренировочные поля обернуты по забору непрозрачной тканью-мешковиной, высотой в несколько метров. Все для того, чтобы никто не подсмотрел за секретами Черчесова.

Ровно по той же причине прессе показывают только первых 20 минут каждого занятия. За это время можно успеть только увидеть разминку и подсчитать все ли футболисты здоровы и занимаются в общей группе. В четверг двоих не было – Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться от травмы, полученной еще в первом матче, Юрий Жирков тоже не совсем здоров. Более того, защитник сборной России мог не сыграть и против Египта – кто бы тогда сдержал Салаха?

После матчей на тренировках команда делится на две части – кто играл и кто нет.

- Те кто играл, у них сегодня легкое занятие, а кто не играл – работали с полной нагрузкой, - рассказал защитник Андрей Семенов. – А с Жирковым все хорошо, ему просто дали отдохнуть.

Что ест сборная?

Команде готовит известный шеф-повар и ресторатор Артур Сагателов и его команда. А за правильным питанием следит главный врач команды Эдуард Безуглов, он и утверждает меню. И рассказывает, что под строгим запретом все жирное – свинина, сливочное масло, майонез. А за день до матча футболистам не дают морепродукты, грибы и и исключают почти все молочное. Так же в списке «запрещенки» – газированные сладкие напитки и соки из пакетов.

Больше особых ограничений в питании нет, но все футболисты сборной – профессионалы, и вряд ли в день игры будут есть, например, виноград. А основа питания – рис и паста.

Но не надо думать, что в сборной нет сладкого. Есть – только готовят его из низкокалорийных продуктов. И в сборной есть традиция – торты по торжественным случаям. Таких например, как день рождения Алана Дзагоева или еще каким.

Фотография торта, приготовленного для наших футболистов в честь выхода из группы. Не волнуйтесь, десерт низкокалорийный.

- Федор, какой из тортов был самым вкусным? – спросили мы в четверг после тренировки у защитника Федора Кудряшова.

- Последний!

Последний торт – это тот, что был посвящен выходу сборной в 1/8 финала. На нем так и было написано.