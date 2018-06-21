2018-06-21T16:05:34+03:00
Экономика

Вейпы приравняют к обычным сигаретам

Отдельного закона для них решили не создавать
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Пока неизвестно коснутся ли вейперов все ограничения, которые прописаны в антитабачном законодательствеПока неизвестно коснутся ли вейперов все ограничения, которые прописаны в антитабачном законодательствеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Любители попыхтеть электронной сигаретой или вейпом (устройством для генерации пара из курительной жидкости) скоро будут приравнены к обычным курильщикам. Правительство решило распространить на них федеральный закон «Об охране здоровья граждан от табачного дыма».

Пока неизвестно коснутся ли вейперов все ограничения, которые прописаны в антитабачном законодательстве. Если да, то наконец официально запретят продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним - пока это на усмотрение продавца. Запретят рекламу любых альтернативных видов курения. Нельзя будет пользоваться электронными устройствами в ресторанах, кафе, общественных учреждениях, аэропортах, вокзалах, поездах, в больницах и на детских площадках.

Да, в большинстве ресторанов или в самолете и так нельзя курить электронные сигареты. Но это правила заведения или авиакомпании. Сейчас рынок вейпов и электронных сигарет в России никак не регулируется. Их продажа и потребление, по закону, не ограничены. Споры о том, вреден ли вейпинг также как курение табака, ведутся не один год. В Минздраве уверены, что электронные сигареты более привлекательны для молодежи и вовлекают в зависимость новых людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со своим мнением не определилась. Но на всякий случай посоветовала убрать с сайтов производителей фразу, что вэйпинг помогает бросить курить, так как это никем не доказано.

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