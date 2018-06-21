2018-06-21T15:39:21+03:00
В мире

На сей раз серьезно: Дональд Трамп намерен поладить с Россией

В СМИ связывают такую позицию с возможной встречей американского лидера с Владимиром Путиным
Аббас ДЖУМАAbbasdjuma@IBN_MOHAMMAD
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Дональд Трамп.Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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США опять хотят дружить. Об этом, выступая перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота), сказал президент Дональд Трамп.

- Мы хотели бы поладить с Россией, - сообщил он. И тут же добавил, как бы для того, чтобы лишний раз опровергнуть обвинения в связях с Кремлем: - Похоже никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп. Учитывая все то, что мы сделали, учитывая санкции, русские оглядываются назад и думают, что лучше бы жуликоватая Хиллари Клинтон выиграла эти выборы.

Создается впечатление, что глава Белого дома не просто нервирует европейцев, а реально готовится к встрече с российским коллегой. Она может произойти в начале июля, - пишет британская газета Times. Издание подчеркивает, что переговоры, скорее всего, пройдут в Вене, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которого являются и США, и Россия.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРОТИВ

И ее можно понять: сначала Трамп призывает вернуть Москву в G7, потом в СМИ распространяется информация о том, что он признал Крым российским, а затем в утреннем эфире Fox News президент анонсирует встречу с Владимиром Путиным. И это, говорят аналитики, уже не шутки, ведь переговоры с Ким Чен Ыном все-таки состоялись.

В Лондоне беспокоятся, что, мол, если встреча президентов США и России пройдет до саммита НАТО (то есть до 11 июля), это «негативно отразится на приверженности Трампа целям альянса». Другими словами, британцы боятся, что это снизит уровень русофобии в Соединенных Штатах.

- Трамп ведет свою игру. И ведет он ее достаточно непредсказуемым образом, - рассказал «КП» политтехнолог Олег Ведутов. - Он понял, что его никто не полюбит. Сначала Трамп пытался понравиться и доказать всем, что не связан с Москвой. Но вскоре понял, что доказывать что-либо бесполезно. В этом они с Путиным похожи - оба разочаровались в диалоге с нынешними западными элитами. Поэтому встреча, скорее всего, состоится. Просто потому что Дональд Трамп перепробовал все комбинации.

Однако кардинально это ситуацию не изменит. Президент США - не тот человек, который диктует модель поведения в Америке или где-то еще. В Британии это понимают и просто лишний раз настраивают мир против России. Мол, даже если встреча состоится, мы все равно будем гнуть свою линию. С хакерами, Солсбери и прочими выдумками.

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