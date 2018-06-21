Правительство пообещало не решать социальные проблемы за счет нефтянников

СЕГОДНЯ 14:45 2018-06-21T15:32:21+03:00

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Премьер Дмитрий Медведев назвал стабильной нынешнюю ситуацию на топливном рынке. Об этом он заявил на заседании правительства в четверг.

Напомним, что по данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. В розницу ценник на бензин перевалил за 43 рубля за литр. Чтобы сдержать цены, правительство снизило с 1 июня акцизы на бензин на 3 тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей с тонны и отказалось от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти договорились с нефтекомпаниями о «заморозке» цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

- Меры, которые были приняты правительством, дали эффект. Тем не менее, надо отслеживать все процессы, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости будем предпринимать дополнительные шаги, - заявил Медведев.

Кабмин одобрил законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Нефтяникам пообещали сохранить действующие льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Пониженные ставки акцизов на бензин и дизельное топливо будут действовать до 31 декабря 2018 года. Для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) будут введены новые льготы, которые позволят снизить давление на цены.

- НПЗ, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже 5 класса получат вычет по акцизу на нефть. Такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок, - сказал Медведев.

При этом правительство оставило за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в экстренных ситуациях. В то же время, власти пообещали, что не будут решать социальные и другие проблемы за счет нефтяных компаний.

Кроме того, правительство обсуждает введение для нефтяных компаний квот по поставкам нефти на внутренний рынок на уровне 17,5 процентов от всей добычи. Сейчас нефтяники, гонясь за прибылью, стараются побольше нефти гнать на экспорт. Из-за этого на нашем внутреннем рынке возникает дефицит и цены растут.

Кабмин также рассмотрел законопроекты, касающиеся потребительского и ипотечного кредитования. Правительство хочет обязать банки возвращать клиентам часть денег, потраченных на страховку, если заемщик досрочно погашает кредит.

Еще один рассмотренный правительством законопроект позволит фермерам строить дома на сельхозземлях, а арендаторам - выкупать землю без торгов.

- Те люди, которые арендовали землю для личного подсобного хозяйства или огородничества, смогут выкупить ее без торгов при условии правильного, надлежащего использования в течение трех и более лет, - сказал Медведев.