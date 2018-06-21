«Роснефть» ожидает удвоение прибыли по итогам года

СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-21T14:53:57+03:00

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В Красноярске на годовом общем собрании акционеров глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания ожидает получить в этом году в два раза больше чистой прибыли, чем в 2017-м. Также компания прогнозирует рост добычи и двукратное увеличение дивидендов. Среди госкомпаний «Роснефть» является безусловным лидером по уровню дивидендных выплат. На них будет направлено 50% чистой прибыли – это 111,1 млрд. рублей.

Позитивные новости отразились на стоимости акций «Роснефти»: с открытия торгов на Московской бирже они растут более чем на 1%.

Как считает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев, на рост акций должна повлиять реализация комплекса принятых в компании инициатив, Например, до конца этого года «Роснефть» планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 млрд. рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 млрд. долларов.

-Уверен, что сегодняшние заявления Игоря Сечина не оставят инвесторов равнодушными: прогнозы по двукратному росту чистой прибыли и существенному увеличению добычи – это хорошие новости для рынка, которые могут стать дополнительным стимулом для дальнейшего роста бумаг, которые с начала года уже выросли в цене на 30%, - подчеркнул Александр Разуваев.

В планах компании – обеспечение роста годовой добычи углеводородов до 330 млн. тонн нефтяного эквивалента к 2022 году. По словам Игоря Сечина, «Роснефть» намерена сохранить и развить одно из ключевых своих конкурентных преимуществ - самые низкие операционные удельные затраты на добычу углеводородов в отрасли среди публичных компаний.

Как сообщил глава компании, главные точки роста – новые добычные проекты. В этом году «Роснефть» запустит 4 новых месторождения с суммарным потенциалом добычи около 20 млн. тонн в год: вторую очередь Среднеботуобинского месторождения, Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского месторождения.

-Новые нефтегазовые проекты компании в 2017 году дали 14 млн. тонн нефти, а к 2022 году добыча от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов, составит 87 млн. тонн нефтяного эквивалента в год,- сказал Игорь Сечин.

В газовом бизнесе компания сосредоточилась на реализации собственных СПГ-проектов и рейдинговых операциях по поставке сжиженного природного газа из других источников. Глава «Роснефти» сообщил, что компания уже поставила 13 танкерных партий СПГ и рассматривает возможность увеличения объемов поставок. Сейчас компания начала прорабатывать проект строительства завода по сжижению газа мощностью 6 млн. тонн в районе порта Де-Кастри на Дальнем Востоке. Планируемая дата ввода нового завода – 2025 год.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов:

-«Роснефть» - одна из немногих госкомпаний, которая на протяжении последнего года делает системные шаги по повышению эффективности бизнеса: разработана долгосрочная стратегия развития компании, которая учитывает деятельность как в области добычи, так и рост капитальных вложений, и конечно, рост акций «Роснефти» за последнее время подтверждает то, что инвесторы в целом позитивно оценивают такую стратегию компании.