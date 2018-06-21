Давай болеть в прямом эфире!

СЕГОДНЯ 18:55 2018-06-21T19:09:27+03:00

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- Хо-хо! - непонятно чему больше обрадовался актер Валерий Баринов - гигантскому экрану или своему давнему знакомому Виктору Набутову (младшему). Впрочем, вскоре выяснилось, что все-таки Виктору.

- Гони 500 рублей! А ты ишь! - проревел Баринов своим фирменным голосом.

- О, да! - в громкости Набутов своему заслуженному оппоненту не уступал. - Отдам! Дайте кто-нибудь пятихатку наличными, у меня только карта. Я Валерию Александровичу проспорил, ставил на ничью в матче Россия-Египет!

Два селебрити громко подкалывали друг друга еще долго в студии Первого канала в парке Горького. Именно здесь происходит самое противоречивое действо чемпионата мира-2018. Перед каждой прямой трансляцией две команды звезд, усиленные футбольными экспертами, делают свой прогноз по нескольким пунктам. Все это часть рекламной компании одной букмекерской конторы, но не это главное. Важнее, что звезды, вырванные из привычной среды обитания в стиле «Сегодня вечером», «Пусть говорят» или «Кто хочет стать миллионером», ведут себя расковано, непосредственно, порой откровенно глуповато. Уже стали историей взятые с потолка прогнозы, танцы в студии, а страна впервые узнала, что все звезды разбираются в футболе.

Вот только неполный список известных персон, внезапно ставших футбольными гуру: Анна Седакова, Жасмин, Юлия Барановская, Дмитрий Дибров...

Болельщики уже успели окрестить шоу «дном» и «адским адом», хотя, на мой взгляд, во всем мире футбольные шоу (если не брать специальные программы) перед матчами примерно такие. Быстрые, не особо глубокие.

Прогнозы действительно не сказать что продуманные, но и вопросы простые: «Кто победит в матче», «забьет ли такой-то», «сколько будет голов»...

Мне выпада роль футбольного эксперта, и два десятка лет в спортивной журналистике вроде как оправдывали этот титул. Составы обновил в голове, шансы прикинул, о чем забыл - почитал.

- Павел, - грозно сказал Набутов, который был капитаном моей команды, - на вас вся надежда. Вы профессионально расскажите про Иран.

Никита Высоцкий, еще один член нашей команды, уважительно покивал. Я наполнился ответственностью. Тем более что за столом напротив, кроме еще одного эксперта Олега, стояли все тот же Валерий Баринов, актер Павел Трубинер и финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова.

А ведь это парк Горького, рядом со студией наяривают сальсу любители танцев, а Андреевском мосту засели сумасшедшие, рискующие свалиться с самой верхотуры, группки марроканцев и португальцев, возвращающихся после игры в «Лужниках».

А ведь это парк Горького, рядом со студией наяривают сальсу любители танцевФото: Павел САДКОВ

Студия «Доброго утра» с видом на Москва-реку, за спиной молодежь, раскрашенная в цвета Испании (что логично) и Ирана (что несколько необычно). На уже упомянутом гигантском экране - заставка, и вдруг голос:

- Минута до эфира!

Дальше все пошло на лучших скоростях Месси. Ведущий объясняет правила. Капитаны спрашивают совет у своих игроков и вот мой звездный час.

Набутов: - Сейчас о раскладах этого матча, о его фаворитах, о шансах команд, о составах нам расскажет футбольный эксперт - Павел! Как по-вашему завершится игра?

Садков: - 2:1 выиграет Испания, потому...

Ведущий: - Спасибо, Павел!

Моих секунд славы хватило, чтобы получить десяток смс от знакомых и насладиться известностью. Но я вдруг представил как растут ставки, если ты в кадре каждый день!

Наш выпуск закончился молниеносно. В студию внесли диваны, и под крики и комментарии (остроумные) Баринова и Набутова все участники, работники, массовка смотрели футбол.

Что любопытно - не сговариваясь болели за Иран (с чего вдруг?). И когда «наши» за несколько минут проигрывали 0:1, экран погас, и всех попросили занять исходную позицию.

Пожалуй, это были самые странные съемкиФото: Павел САДКОВ

- Как играют-то?- возмутились селебрити. Но в студии уже кипит работа, не до них. Трубинер включил трансляцию в телефоне для команды Баринова. Наш капитан Набутов с недовольными криками бросился в операторскую, досматривал матч там, сигнализируя о перипетиях игры нам с Никитой Высоцким. Увы, Иран так и не отыгрался, но донести до зрителей наше разочарование удалось только капитанам, которым предоставили по несколько секунд.

Пожалуй, это были самые странные съемки. Все суетятся, все преисполнены осознанием значимости момента, но при этом, как показалось, никто не понимает что должно получиться в итоге. Но получается на самом деле совсем не плохо. Плохо только, что все это для букмекеров. Как ни крути, а рисковать деньгами на спортивных мероприятиях, впадать в азарт и терять голову - мерзкая привычка. Если бьется в душе жажда спора - поспорь с друзьями или с коллегами на работе. А может скоро шоу «На спор» появится (дарю, кстати, идею телевизионщикам). Если бы все тоже самое было не рекламным проектом, а полноценным шоу, ей-Богу, получилось бы круто!