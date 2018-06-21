Сборная России на ЧМ побила рекорд 84-летней давности

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-21T19:20:50+03:00

При Черчесове Дзюба тратит в среднем на гол 54 минуты. В прошедшем сезоне в Российской премьер-лиге у него уходило 283 минуты на гол Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За футболом можно следить по-разному. В том числе и с точки зрения статистики

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Сборная России на чемпионате мира бьет рекорды. После победы в двух матчах наша команда имеет в зачете две победы с разницей мячей 8:1 (5:0 и 3:1). Таким образом россияне превзошли сборную Италии, которая еще в 1934 году после двух стартовых побед имела разницу мячей на один меньше – 8:2.

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Форвард сборной России Артём Дзюба во втором матче против Египта п установил рекорд этого чемпионата мира по количеству единоборств - 55 проведенных и 23 выигранных.

Также во втором матче Дзюба выиграл 17 единоборств в воздухе - это его лучший результат за последние 5 сезонов.

При Черчесове Дзюба тратит в среднем на гол 54 минуты. В прошедшем сезоне в Российской премьер-лиге у него уходило 283 минуты на гол.

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Пока самый лучший матч среди всех игроков ЧМ выдал Роналду, который действовал очень эффективно– все три его удара в створ сборной Испании превратились в голы, а эффективность обводок составила 86%.

После хет-трика Криштиану Роналду в ворота Испании и гола Марокко в этом сезоне он забил уже 54 гола во всех турнирах и обошел в гонке бомбардиров Лионеля Месси (51).

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Лионель Месси в этом сезоне не забил 4 пенальти из 8 в этом сезоне (реализация 50%). За предыдущие три сезона реализация пенальти у Месси составляла 74%.

А вот португалец Криштиану Роналду забил 9 из 10 пенальти в этом сезоне.

По данным InStat

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