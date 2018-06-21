Как мировые звезды болеют за футбол

СЕГОДНЯ 19:22 2018-06-21T21:01:12+03:00

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На самом деле удивительно - западные звезды, судя по всему, настолько боятся критики, что в большинстве своем игнорируют проходящий в России чемпионат мира по футболу. Прям молчаливый бунт. Смотришь списки звездных болел - все имеют по любимой команде и игроку. Открываешь соцсети - реклама себя, любимого (косметика, концерты) или же многозначительные посты о защите чего-нибудь. Мы полностью согласны - за права надо бороться. Но игнорировать событие мирового масштаба - в этом есть большая доля лукавства. Мы решили рассказать про самых смелых, кто не побоялся отреагировать на происходящее в России.

Наоми Кемпбелл, девушка, нашей стране не чужая (несколько лет назад ее роман с олигархом Владиславом Дорониным обсуждался во всем мире), оказалась горячей болельщицей. В день матча английской команды она опубликовала фото сборной с подписью: «Давайте, парни, Англия, привези победу домой!». Все бы ничего, но за некоторое время до этого она опубликовала фото сборной Нигерии с примерно таким же комментарием - «Давайте сделаем это, порвите их!». Хорошо что команды играли не друг с другом, а то все бы окончательно запутались.

iamnaomicampbell LETS DO THIS @ng_supereagles GO GET EM !!!

Модельер Стефано Габбана из прославленного дуэта «Dolce&Gabbana» создал коллекцию к этому событию, из чего мы делаем вывод, что чемпионат мира будет в трендах нынешнего лета. Например, на свитшоте - Храм Христа Спасителя, звезды, футбольный мяч, корона, надпись «футбол» и логотип DG. На рюкзаке - стадион «Лужники», летящий мяч, собор Василия Блаженного.

Певица Шакира, которая в футбольном мире известна, как «жена Жерара Пике» - защитника сборной Испании, не могла не приобщиться к этому виду спорта. Певица повесила фотографии детей Милана и Саши в футбольной форме, подписав карточку «Давай, Колумбия!» (именно там родилась Шакира). Но, к сожалению, это не помогло - Колумбия «слила» японцам 2:1. А мы так и не поняли главную загадку - вместе еще певица и ее муж, или же они разошлись.

shakira Vamos Colombia!

Как оказалось, Энрике Иглесиас также является футбольным фанатом и отчаянно болеет за свою сборную! 15 июня, во время матча Испания-Португалия, Энрике выложил фотографию, на которой певец и его маленькие дети с большим интересом наблюдают за игрой. На другой его фотографии на плече молодого папы висит что-то наподобие шарфа с большими буквами «Испания» на красном фоне, что также отмечает преданность артиста к футболу.

Звезда фильмов о Гарри Поттере Мэттью Льюис, исполнивший роль Невилла Долгопупса, усердно болеет за свою сборную. После матча Англия-Тунис, завершившимся победой англичан, Мэттью выложил свой «твит» касательно того, как защитники сборной Туниса «фолили» на нападающем Англии Гарри Кейне. «Что ему еще нужно сделать, чтобы получить пенальти?» - вопрошает Мэттью. Само право на пенальти его тоже взбесило.

Известный американский рэпер и актер Айс Кьюб (О’Ши Джексон), известный по роли Капитана Диксона в фильме «Мачо и Ботан», был крайне удивлен исходу матча Мексика-Германия. В своем Твиттере он написал: «Мексика 1- Германия 0. Текилу мне!». Рэпер был рад исходу игры и таким образом поздравил фанатов Мексики с победой.