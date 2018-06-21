2018-06-21T22:40:11+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Мачо и мяч: Кто самый брутальный футболист на чемпионате мира 2018?

"Комсомолка" выбирает секс-символ мирового футбола [голосование]
Поделиться:
Кто из игроков тронул ваше сердце?Кто из игроков тронул ваше сердце?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футбол каждый смотрит по-своему. Кто-то интересуется стартовым составом и тактикой выбранной на игру. Кто-то тем, сколько стоит тот или иной игрок. Кому-то важен результат и турнирная таблица, а кому-то просто нужны эмоции - «чтобы поорать».

Но есть и совсем другой взгляд на самую популярную игру в мире - женский. Он подмечает такое, что ни одному фанату-мужчине, тренеру или футболисту не придет и в голову. Кто на поле всех милее?

На чемпионате мира уже идет второй тур, все команды сыграли минимум по одному матчу. А, это значит, что мы увидели практически всех игроков основных составов, плюс те, кто выходил на замену. А это уже порядка 350 игроков из 32 стран.

И кто-то из них уже тронул женское сердце - красивыми мышцами, прикольной прической или просто вулканическим темпераментом.

Уважаемые болельщицы! А кто и из какой сборной вам понравился больше всего? Мы пока по опросам болельщиц в редакции составили первоначальный список самых ярких футболистов. Проголосуйте за кого-нибудь из них или напишите в комментариях про своего мачо мяча. Встречи с ними не обещаем. Хотя, как знать…

ФОТОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ

Сортировать по:РейтингуИмени

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Аргентина – Хорватия 21 июня 2018: прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Аргентина – Хорватия 21 июня. Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 21 июня 2018 на стадионе «Нижний Новгород». Составы команд, прогнозы, статистика личных встреч
Новости 24
На Украине разрабатывается закон о полном запрете ввоза книг из России
Включенный в "черный" список Колокольцев без проблем получил визу США
Порошенко снял запрет на въезд омбудсмена Москальковой на Украину‍
Футбольная ассоциация Египта обжалует судейство в матче против России
Росстат зафиксировал снижение цен на бензин‍
Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться уже в июле
Минтруд опроверг слухи о едином прожиточном минимуме для пенсионеров
США передали Турции два американских истребителя F-35
Роструд напомнил о необходимости сокращения рабочего дня в жаркие дни
Партия пенсионеров надеется на рост пенсий по итогам реформы
Гендиректор Intel отправлен в отставку из-за служебного романа
Власти Колумбии не нашли признаков суицида в смерти Андрея Бородина
Во ФСИН опровергли сообщения о принудительном кормлении Сенцова
Путин начал подготовку к Олимпиаде-2020
Первый канал объяснил снятие с эфира интервью Познера с Лимоновым
Болтон отправится в Москву для обсуждения встречи Трампа и Путина
Путин обсудил урегулирование ситуации в Донбассе с членами Совбеза РФ