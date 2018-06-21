Мачо и мяч: Кто самый брутальный футболист на чемпионате мира 2018?

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-21T22:40:11+03:00

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Футбол каждый смотрит по-своему. Кто-то интересуется стартовым составом и тактикой выбранной на игру. Кто-то тем, сколько стоит тот или иной игрок. Кому-то важен результат и турнирная таблица, а кому-то просто нужны эмоции - «чтобы поорать».

Но есть и совсем другой взгляд на самую популярную игру в мире - женский. Он подмечает такое, что ни одному фанату-мужчине, тренеру или футболисту не придет и в голову. Кто на поле всех милее?

На чемпионате мира уже идет второй тур, все команды сыграли минимум по одному матчу. А, это значит, что мы увидели практически всех игроков основных составов, плюс те, кто выходил на замену. А это уже порядка 350 игроков из 32 стран.

И кто-то из них уже тронул женское сердце - красивыми мышцами, прикольной прической или просто вулканическим темпераментом.

Уважаемые болельщицы! А кто и из какой сборной вам понравился больше всего? Мы пока по опросам болельщиц в редакции составили первоначальный список самых ярких футболистов. Проголосуйте за кого-нибудь из них или напишите в комментариях про своего мачо мяча. Встречи с ними не обещаем. Хотя, как знать…