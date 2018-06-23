Лошадиный Освенцим. Часть 2

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-23T01:53:04+03:00

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Продолжение. Читайте Часть I

Представьте себе лошадиную ферму. Коневод за бесценок набирает на постой старых и сильно травмированных лошадей и пока те еще живы - выжимает из них максимальное количество породистых жеребят. После чего лошадь, отрожавшая свое, морится голодом и умирает на поле. Процессом похорон хозяева себя не утруждают, ибо лень и привыкли. В первой части статьи «Лошадиный Освенцим» наш корреспондент рассказала, что увидела на ферме в Тверской области, где заводчики содержали элитных лошадей среди трупов своих же сородичей. Обеспокоенные жутким запахом, местные жители пришли на ферму, где их глазам предстала картина из разряда «Бородино». Люди, правда, среди тухлятины не валялись, но мысль, высказанная сыном хозяйки фермы Дениской о волшебных свойствах навозной кучи, в которой может раствориться даже человек, наводила на определенные мысли.

Процессом похорон хозяева себя не утруждают, ибо лень и привыклиФото: Евгения КОРОБКОВА

Поскольку у каждого человека своя мораль, мнения читателей сильно разделились. Многие конезаводчики встали на защиту хозяйки тверской фермы Татьяны Евтушенко. По их мнению, то, что для обычного человека ужас, для профессионалов – норма. Тому, у кого нет лошади, вообще не понять, как тяжело приходится тем, у кого есть лошадь. Вместо того чтобы «кропать статьи», мне было предложено завести лошадь и тратить на ее содержание 50 тысяч рублей в месяц. «После чего, - отметили конезаводчики, — мы придем и поглядим, в каком состоянии ваш конь».

Второй неожиданностью стали письма от баб окрестных деревень. Наши дамы воспылали нежностью к сыну хозяйки фермы — Дениске, под чьим началом погибли животные, — и очень просили дать его адрес или какой-то контакт. «Дениску надо женить и отобрать у злой мамаши», – констатировала одна из авторов, предлагая в качестве спасительницы свою кандидатуру.

Конезаводчица Татьяна ЕвтушенкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что за зверь хояйка лошадей?

Это только поначалу все происходящее на ферме местные валили на хозяина - Дениску Евтушенко. Однако даже беглого взгляда на бледную немочь, да еще со сломанной рукой было достаточно, чтобы понять: этот ни разу не Геракл, ни конюшню не вычистит, ни с табуном не справится. В придачу выяснилось, что он очень боится свою маму и трусит сказать, что происходит на ферме. Может, Дениска нарочно давил на жалость, однако если поначалу распалившиеся местные пошли на ферму поджигать и бить его, то потом, увидев, пожалели и решили его женить. Ну ежу ж понятно, что во всем виновата мать-ехидна. На ферме не появляется. Ну и ладно, что парню 25 лет. Вряд ли какая мать позволит, чтобы ее пусть даже двадцатипятилетний сын спал среди разлагающихся трупов, а в качестве домашнего задания - разделывал кухонным ножом тошнотворную склизкую падаль в ручье.

За пределами понимания оставалась и логика женщины. Зоозащитники увидели среди тощего табуна дорогих голштинских и ганноверских лошадей. Ну ладно сына замучила, но за что умучивать до смерти дорогих породистых животных, делая их похожими на скелеты?

Мы предприняли несколько попыток познакомиться с интересным человеком. Несмотря на то, что Татьяна Сергеевна активно заседала ВКонтакте и продавала там с утра до ночи породистых котят, общаться с прессой не очень стремилась. Пару раз сняла трубку и предложила встретиться тет-а-тет. После чего на связь уже не выходила и задать вопросы было некому.

Может быть, она сумасшедшая? - терялись в догадках зоозащитники.

Специалисты отрасли признали: издеваться над лошадьми - особый тип наслаждения. Лошадь - огромное, сильное животное, которое не любит тебя, зная, что ты создан для того чтобы унижать ее. Какое удовольствие - подчинить себе сильного. Показать, что ты сильнее и лучше...

Татьяна Сергеевна активно заседала ВКонтакте и продавала там с утра до ночи породистых котятФото: ВКонтакте

Плохая карма

Имя Евтушенко хорошо знакомо интернету. И причина даже непоэтична. Просто ЧП у Евтушенко на фермах происходят регулярно. Трупы на полях, тощие кони и падеж скота - это норма, как сказала бы улыбающаяся Елена Малышева. На форумах конезаводчиков фермы Евтушенко (или, как называли ее в среде «Тушенки») - не сходят с повестки аж с 2004 года. В то время Татьяна Сергеевна держала свой табун при деревне Абрамцево, в ДЮСОК Чемпион и своих подопечных не особенно жалела. Местные жители деревни не раз жаловались, что лошади, принадлежавшие Евтушенко, бомжевали по Абрамцево, паслись в огородах, выходили на МКАД.

Ванная для воды, из которой должен пить скот - пустаФото: Евгения КОРОБКОВА

Вызывали вопросы и условия содержания лошадей:

«Ваша маточная конюшня - внушила ужас… мы долго присматривались к животным, почему так сильно лезут ребра и хребты и какие то круглые животы, а потом дошло - они беременны…»

«Зачем крыть животных которых нечем кормить? Стоят по уши в навозе… у лошадей разбиты ноги, так как они валяются в проходах»..

«Впечатлил жеребец который был похож на анатомический скелет (на входе) только не будем о старости»

«Я видела кобылу Слану, которая упала с навозной кучи и сломала ногу, в этой же куче и лежала. Две кобылы абортировали и пали от истощения. При этом туда регулярно приходили дети и взрослые в прокат».

Еще десять лет назад бывшая сотрудница Татьяны Евтушенко, посвятила деятельности своей шефини целую серию негодующих постов с информацией о том, «как надо» обращаться с лошадьми:

«Лошади должны есть и пить три раза в день (в Абрамцево нет воды, только электрический насос в колодце, а электричество часто отключают, кормов точно не было все лето...»

«Лошади не должны стоять в навозной жиже (даже когда опилки есть, одной девочке-конюху невозможно убрать за 50 лошадьми, в лучшее время один денник отбивался примерно раз в месяц)»

«Лошадь со сбитой холкой или натертостями под подпругой нельзя давать в прокат (когда я звонила Татьяне Сергеевне и говорила, что у Богини сбита до мяса холка, может мне кого-нибудь другого взять, следовал ответ вроде: «Ну там в шкафчике мазь должна быть, помажь и седлай». А у Виспы постоянно подпруга была вся в крови и меня уверяли, что, как в известном анекдоте, «ему не больно, он привык»!»

В ноябре 2007 года в сетях выплыли фотографии отощавших лошадей с фермы Евтушенко и вопросом: «Как нужно было содержать поголовье, чтобы оно было в таком состоянии?»Новая волна возмущения пришлась на зиму 2006 года, когда в Московской области похолодало до -37 градусов и «в не отапливаемом помещении, где Евтушенко содержит своих лошадей, произошёл массовый падёж более 10 голов лошадей».

Под напором общественного негодования Евтушенко пришлось поменять дислокацию. Но и в Булатниково заводчица продержалась недолго. До сих пор при упоминании имени Евтушенко опытным заводчикам вспоминается страшный случай с конем Авероном. Двадцатилетний жеребец, по словам очевидцев, «превращенный в ходячий скелет», провалился в поле в сточную канаву, где пролежал сутки, пока не умер. Хозяевам не только не пришло в голову вызволить еще живого коня. Труп Аверона почти месяц разлагался на территории конюшни. Тревогу вновь забили общественники после того как в сети появились фотографии жеребят играющих на трупе.

Передачи, посвященные печальному положению дел на фермах Евтушенко выходили регулярно на ОРТ и ТВЦ. А еще в 2007 году по одному из подмосковных каналов показали жуткие кадры, схожие с тем, что мы видели на съемках тверских зоозащитников. «Сдал» хозяйку Владимир Своровский - он устроился работать сюда конюхом, но не выдержал происходящего и обратился на ТВ. Телевизионщики наснимали широкий ассортимент мертвечины. По словам Своровского, лошадей, умерших от болезней и недокорма здесь разделывали на мясо и продавали местным жителям.

Однако ни передачи, ни обращения зоозащитников не возымели ровно никакого действия. Жалобы, заявления, передачи на Татьяну Евтушенко не действуют, лошади продолжают умирать, неприятный душок не выветривается. «Как до сих пор ее не смогли привлечь к ответственности? Как она умудряется выкрутиться, имея за собой столько трупов?» - только и остается недоумевать сердобольным гражданам в сети.

Костры с костями лошадейФото: Евгения КОРОБКОВА

От чего умерли лошади

К слову, и нынешняя скотобойня в Нелидово обошлась хозяйке всего в десять тысяч рублей штрафа. После хайпа в соцсетях местные службы сами приехали, провели обеззараживание, вырыли яму. Глава города предоставил экскаватор. Как и говорил мне Денис, когда трупов не станет, опять будет все хорошо. Бывали ли на ферме надзорные органы и как позволили хозяйке довести участок до такого состояния - не уточнили. И от чего умерли животные – так и не сказали. Просто туманно намекнули, мол, не ходите смотреть на лошадей. Лошади - они такие лошади...

- По-человечески, если в хозяйстве умирает животное, вызывают ветврача. Он делает заключение: не инфекция ли, не заразно ли, - рассказала «Комсомолке» зоозащитник, врач Татьяна Васильева. - В хозяйстве Евтушенко все иначе. Мама ветврач, сама все знает лучше всех. Сначала Денис плакал и грешил на козни со стороны деревенских. Якобы в то самое время, пока голодный табун бомжевал по деревне, местные накормили лошадей «кислыми яблоками», после чего у лошадей начались колики и они стали умирать. Поскольку судя по давности найденных трупов, лошади стали умирать еще весной, вариант с яблоками был изменен.

Уже корреспонденту «КП» Денис Евтушенко озвучил версию с заглистованной землей: «Мы однажды вскрывали жеребенка. Вот такой комок глистов нашли. Размером с голову». Следующий, таинственный вариант, сама конезаводчица озвучила местному телеканалу. По ее словам, произошло «странное стечение обстоятельств»: сын ушел в город, по возвращении обнаружил, что три лошади лежат в деревьях у ручья кверху брюхом и машут ногами:

- Он их даже перевернуть не может, они ногами машут и как в тисках... я говорю бери лебедку. Часть лошадей откопал, часть погибли...

Общий вид фермерского участкаФото: Евгения КОРОБКОВА

По словам матери, трупы не были убраны, потому что утилизировать их не так-то просто. При этом происхождение остальных трупов лошадей, телят и коз хозяйка не прокомментировала.

Возможны и другие варианты. Болезнь. Голод. На вопрос, чем он кормит животных, Денис отвечал «зерном», однако на просьбу показать зерно, хозяин ответил отказом.

А может быть, все иначе?

Химически чистого зла не существует. История Татьяны Евтушенко ужасно напоминает историю другой заводчицы, доведшей свой табун до такого же состояния Освенцима. Фотографии тощих лошадей с прикольной шкуркой под корову облетели сеть. На хозяйку обрушились самые страшные проклятья, пока не выяснилась ее история. Женщина, влюбленная в лошадей, поставила перед собой задачу вывести новую донскую охотничью породу. Определенно, у нее был талант селекционера и, вроде бы, все получалось. Но вмешалась смерть. А 17-летняя дочь и сестра хозяйки, увы, талантами конезаводчиков не обладали. Пытались продавать качественно выращенный молодняк, однако покупатель не спешил. Наследники снизили цены до мясной, потом красивые породистые лошади превратились в ходячие скелеты, которые отгружали за копейки. Тогда-то на горизонте появились пресловутые зоозащитники и поспешили назначить виноватыми дочь и сестру заводчицы.

Несколько лет назад сеть облетели страшные фото лошадей с веселой шкуркой под корову. Их заводчица умерла, а наследники довели молодняк до состояния мощей. Фото: Вконтакте

Может, такая же ситуация произошла и с Татьяной?

«- Не осуждайте. Лучше помогите ей», - такие слова прозвучали из уст Людмилы Малиновской, коллеги Татьяны Евтушенко.

Татьяна Евтушенко — ветеринар по специальности, закончила с красным дипломом академию, с детства бредила лошадьми. Сильная, незаурядная, талантливая, резко выделявшаяся на общем фоне одногруппников ветеринарной академии. Некоторые люди от рождения наделены суперспособностью. Суперспособностью Татьяны было уникальное чутье заводчика. Без каких-либо исследований и изучений она безошибочно выделяла из целого табуна лучшую лошадь. Это качество за ней признавали все, даже недруги и недоброжелатели. Уникальное природное качество могло бы дать свои плоды, если бы Татьяна жила раньше, или, может быть, позже. Словом, не в наше время.

«Нам не повезло. Наше обучение попало под период развала Союза. К тому времени как мы закончили свои вузы, конезаводы были разрушены, специалисты-конезаводчики были уже никому не нужны», - вспоминает Людмила Малиновская.

Нужно было как-то выживать. Большинство друзей подались в бизнес, выбрали себе другие занятия. И лишь самые сильные решили продолжать начатое. Чудом Татьяне удалось взять в аренду заброшенный лагерь в Абрамцево, где не было ни воды, ни света. В ужасных условиях существовали не только лошади, но и люди. Татьяне приходилось возить талую воду зимой, обихаживать солидный табун. Она придумала неплохой способ увеличения поголовья. Выкупала старых кляч, покалеченных лошадей. Кто-то жеребился, кто-то нет. В обычной жизни большая часть лошадей Евтушенко давно бы пошла на мясо. Но у Татьяны было правило: дать каждой лошади дожить свой век.

Как зарабатывают на лошадях

Тот, кто думает, что на разведении лошадей можно неплохо нагреть руки — ошибается. Разведением занимаются энтузиасты, богачи и... сумасшедшие. Иногда это совпадает в одном человеке. Но чаще лошади очень привлекают к себе фанатиков, неуравновешенных людей. Видимо, Татьяна из таких.

На содержание лошади в год уходит 150 тысяч рублей. Выходит, только для того чтобы «выйти в ноль» родившегося жеребенка нужно продать за 150 тысяч. Но проблема в том, что жеребята почти никого не интересуют.

- Возраст лошадей, которых можно продать - как минимум, два года. Оптимальный вариант - трех-четырехлетняя лошадь и впридачу уже объезженная. Потому что все хотят купить, сесть и поехать, – рассказывает Малиновская. - Отсюда выходит, что продать по себестоимости трехлетнее животное - невозможно, только в минус. Хорошей ценой считается 250-300 тысяч рублей. Деньги приносит разве что прокат или, если позволяет конюшня, можно взять животное на постой. Однако какой может быть постой в глуши? Прибавьте к этому каторжный труд, полное отсутствие квалифицированных работников, незаинтересованность государства.

Попытки получить грант оборачивались письменной рекомендацией: ваша отрасль неперспективна для сельского хозяйства. Займитесь лучше коровами.

Может, и правда коровами? А еще лучше - разведением слонов. Что и говорить, отрасль редчайшая. Так будет легче жаловаться на весь мир, что ты подвижник, а все кругом виноваты...

Татьяна занимается разведением особых полукровных лошадей. Из всех безнадежных отраслей эта - самая убыточная. Как это ни парадоксально, богатые люди не вкладываются в таких. Здесь предвидим возражения: а как же бега на ипподромах? А как же кубки мэра и президента? Бега, скачки, там, где азарт и тотализатор и ценные призы – это удел так называемых чистокровных лошадей: ахалтекинцы, английская верховая, арабская верховая. Чистокровными лошадьми (сокращенно их называют чк) занимается Рамзан Кадыров, олигархи и большие корпорации. На полукровках интерес к лошадям почти не сказывается. Полукровки - спортивные лошади, предназначенные для олимпийских видов спорта: конкур, выездка, троеборье. Они не вызывают большого интереса у публики, хотя именно эти лошади участвуют в Олимпиаде, где, к слову, ни разу не были представлены животные отечественного разведения, да и последние медали мы брали только на Олимпиаде-80.

- На законодательном уровне нас заводчиков спортивных лошадей нет в природе вообще. Чистокровные лошади получают дотации, для них проводятся испытания. А про нас - все забыли, - сетуют заводчики.

Отсюда и родилось это: мы последние могикане. Не будь нас и отрасль загнется совсем. Мы подвижники и нас нельзя судить.

Что происходит сейчас

Стремясь сделать как лучше — мы сами не замечаем, как становимся чудовищами. В навозе, вываленном на нас жизнью, растворяется не тело, а душа. В какой момент эта талантливая, искренне преданная своему делу женщина стала живодером? Может быть, в тот момент, когда умер муж, оставив с двумя детьми, младшей из которых не исполнилось и года. Может быть, в тот момент, когда, воспользовавшись жизненными трудностями — кинули коллеги. (Пока приходила в себя, ее сотрудники набивали карманы деньгами, полученными на прокате лошадей, забывая платить за корма и обеспечив хозяйке миллионные долги). А может быть, все произошло, когда недоброжелатели устроили травлю в сети, дабы оттяпать прекрасное местечко в Абрамцево, куда уже потянулись кататься на лошадях?

Она не опускала руки. Жила с ощущением, что все наладится. Влезала в новые долги, покупала новых животных. Ведь должно же было рано или поздно случиться так, что талант и трудолюбие сделают свое? А жизнь глумилась. Лучше не становилось. На очереди поджидала тяжелая болезнь, за которой последовали операция, инвалидность. Может быть, тогда человек начал обходить обычные человеческие запреты.

Безвременно ушедшая писательница Маргарита Хемлин учила: «никогда не понижайте планку. Никогда не не объясняйте запреты. Каждое объяснение - это послабление. Одно, другое, третье - и в конце концов мы валимся в бездну. И даже убийство перестает считаться убийством».

Как объяснить, почему нельзя мучить лошадей? Как объяснить, почему тела животных нужно предавать земле. Да и нужно ли объяснять? Денису, сыну хозяйки фермы, от того и не кажется чем-то особенных его житие среди трупов, поскольку послабление началось давно. Лично меня поразило воспоминание, данное журналу «Караван» тверской коневладелицей Мариной Даниловой:

– В 2006 году я вышла на связь с Татьяной. Хотела продать ей своего пони Бон Пари... побывала дома у Евтушенко. Трехкомнатная квартира на восьмом этаже внутри выглядела отвратительно. Нет мебели, повсюду были разбросаны вещи. А еще в квартире были дети, мальчик и девочка. Как в таких условиях они жили, я не понимаю...

Подруги и друзья повторяли: откажись. Но женщина уже взялась грозить кулаком небу.

Что сейчас

Коллеги рассчитали. На содержание животных Евтушенко нужно в месяц порядка полумиллиона рублей. Денег взять неоткуда, заводчица и так экономит на кормах. На сайте судебных приставов можно ознакомиться с широким перечнем долгов Евтушенко и ее сына. Хозяйка переехала в Тверскую область, где при попустительстве властей траты на содержание лошадей свелись едва ли не до нуля. От корма для животных отказалась, оставив их на вольных хлебах. От помощи со стороны - тоже, оставив следить за табуном малахольного сына. Однако послабление сказалось и на когда-то прекрасной идее Евтушенко выращивать идеальных лошадей, превратив ее в чудовищную профанацию.

- Нельзя крыть весь табун одним жеребцом, как это делает от безысходности Евтушенко, - говорит Людмила Малиновская. - Но она заложница ситуации. Я понимаю зачем она кроет. Не будет жеребят некого будет продавать. Некого будет продавать - не будет денег на покупку кормов. Но в таких условиях будут рождаться жеребята?

Друзья просят прийти на помощь. Но тут же оговариваются: как только у Татьяны появляются лишние деньги, она тут же потратит их на покупку новой лошади.

- Это болезнь, сродни той, когда люди заводят в однокомнатной квартире по сорок кошек, - говорит конезаводчица и владелец журнала Александра Л (имя изменено по просьбе комментатора). - Татьяна отказывается мыслить логически.

Чья мораль моральнее

Вы не имеете права осуждать. Придите, и помогите. Тяжело не только людям, тяжело лошадям, — так отвечали конезаводчики на просьбу прокомментировать ситуацию. И чем глубже мне пришлось рассматривать это дело, тем очевиднее становился неприятный вывод, который преследует снова и снова, чем дольше ты живешь. Виноватых нет и одновременно виноваты все.

Виновата жизнь, сломавшая умного и талантливого человека. Виноваты обстоятельства: то, что ты хочешь больше всего ты не получишь никогда. Виноваты мы. О том, что человеку нужна помощь, было понятно давно. Но жители деревни как-то мирились с происходящим - всегда можно было прийти, надавить, взять в обмен за молчание навоз, мясо или молоко. Все завертелось лишь когда обидевшийся на Дениса фермер решил отомстить.

Но при обоюдной вине у каждого из виноватых есть своя мораль.

– Татьяна, ты не можешь справляться с табуном. Почему ты не откажешься от лошадей? - не раз спрашивали ее друзья.

У Татьяны своя мораль:

- Все, что я делаю — делаю ради Дениса. Как признается женщина друзьям, она не раз и не два спрашивала она у сына, интересно ли ему этим заниматься. Всякий раз он отвечал, что интересно. А когда не справлялся — плакал, просил прощения. Обещал, что восстановит денники, что уберет трупы, что еще немного и все снова будет хорошо.

А Денис? Он мог уйти, отказаться, не мучить ни себя, ни лошадей. У него своя мораль:

- Мы не живодеры. Эти лошади пошли бы на мясо. А так - они умирают своей смертью.

У коневладельцев своя мораль: они считают, что я имею право осуждать только, когда заведу себе табун и узнаю, каково это.

Но и мне есть, чем ответить. Один известный писатель говорил так. Хороший писатель измеряется не только тем, что он написал, но и тем, что он не написал. Так и человек измеряется суммой его поступков. Не только тех, которые он совершил, но и тех, которые не совершил. Безусловно, молодцы те, кто разводят редкие породы лошадей. Но не имея возможности содержать лошадь, лучше не заводить ее. Это и будет поступок. Гораздо лучше, чем бросаться оправданиями, что лошади слишком много едят.

И как тут быть?

После нашего визита на ферму, местный телеканал снял, в целом, бодрый материал. Трупы вывезены. Хозяйка заплатит десять тысяч рублей штрафа. Лошади никакие не худые и останутся при ней. От чего они умерли - неизвестно.

- Если бы была инфекция, погибло бы все поголовье. Поэтому экологической катастрофы нет, - бодро отрапортовала на камеру главный консультант Муниципального Округа номер 9 Елена Смирнова.

В свою очередь заместитель начальника Нелидовской Станция по борьбе с болезнями животных Елена Соловьева пожаловалась:

- Татьяна Евтушенко избегала регистрации животных. Пришла с большими амбициями, что она ветеринарный врач и в наших услугах не нуждается...

Впрочем, по словам чиновницы, необходимую вакцинацию животным проводили, они не больны. Правда, от чего мрут – неизвестно. Результатов экспертизы нет. Результатов анализа уцелевших голов - нет.

- Всем понятно, что это ответ не по существу, - говорит Зоозащитник Любовь Колесник. - Что значит «она не хотела вставать на ветеринарный учет»? Станция по борьбе с болезнями животных обязана его заставить и обеспечить доступ врача для ведения санитарного контроля...

По-человечески, если в хозяйстве умирает животное, вызывают ветврачаФото: Евгения КОРОБКОВА

Попытки выяснить что-то большее успехом не увенчались.

Несколько раз мы обращались в Минсельхоз и отсылали официальные запросы.

- Ах, вы про Евтушенко, - потянула пресс-секретарь. – Обращайтесь по месту. В Тверскую область.

– Но там никогда не берут трубку и не отвечают на письма.

– Ну да, мы в курсе, они не очень любят разговаривать, – протянула девочка. Пообещала ответить на все вопросы, попросила прислать два письма и пропала. Нам не удалось получить ни ответа на вопросы. Трубку больше не снимали.

Эпилог

В итоге все осталось как прежде. Запретить живодеру мучить лошадей - невозможно. Зоозащитная статья «О жестоком обращении с животными» - не работает. Доказать факт жестокого обращения непросто, это уголовная статья не действует в отношении лошадей и прочих сельскохозяйственных - по своей сути мясных - животных с точки зрения закона. Существует 241 статья — выкуп животных при ненадлежащем обращении с ними. Однако и она не очень действенна, поскольку ориентирована на домашних питомцев. Как говорят зоозащитники, большинство «активистов» сливаются в тот момент когда наступает неприятная часть сбора средств на выкуп, либо на суму депозита…

Я расстроилась. А члены общественной организации «Нелидово» удивились:

- Неужели думали, будто что-то изменится? С 2004 года все тянется.

Чтобы развеять мое плохое настроение общественники решили показать город. Парк, огромную недостроенную церковь. И смешной памятник Ленину и Горькому. Ильич с Максимычем, приобнявшись, смотрят в светлое будущее.

- Лошадь мертвая лежит, Владимир Ильич.

- Хорошо-то как, Алексей Максимыч.