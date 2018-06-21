Капитализация «Роснефти» превысила 4 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-21T22:11:02+03:00

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На сегодня «Роснефть» - крупнейшая нефтегазовая компания страны по рыночной капитализации, которая превышает 4 триллиона рублей (64,0 миллиарда долларов США). Как отметил на годовом собрании акционеров глава компании Игорь Сечин, за минувший год капитализация предприятия выросла на 21%.

В «СЕРДЦЕ РОССИИ»

Выбор Красноярска в качестве места проведения годового собрания не случаен. В Красноярском крае зарегистрировано 16 предприятий холдинга. Именно здесь запущены проекты разработки крупных месторождений, определяющих облик сегодняшней «Роснефти».

- К их числу можно отнести такие флагманские проекты – отмечу, не только российской, но и мировой нефтяной отрасли – как Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское и Лодочное месторождения, - сообщил Игорь Сечин. -Ожидается, что они уже в текущем году обеспечат порядка 10% суммарной добычи нефти компании и, несомненно, станут основой развития на ближайшие годы.

Обратим внимание, что в 2017 году нефте-газовым предприятием в регионе добыто 23,05 млн т нефти и 8,40 млрд куб. м газа. Прогноз на 2018 год – 24,86 млн т нефти и 7,26 млрд куб. м газа.

Красноярский край, расположенный в географическом «сердце России», за последние годы также стал ключевым перерабатывающим центром для компании. «Роснефть» выполняет задачу стабильного обеспечения внутреннего рынка и несмотря на удаленность Ачинского НПЗ от экспортных рынков, уже инвестировала более 70 миллиардов рублей в модернизацию его мощностей. На сегодня этот завод с мощностью переработки 7,5 млн т в год является якорным поставщиком нефтепродуктов в регионе, и обеспечивает рост экономики Красноярского края и всей Восточной Сибири.

УНИКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УСПЕШНОСТИ

Компания «Роснефть» ведет активную работу по эффективной разработке действующих и разведке новых запасов углеводородов. В 2017 году на 30% был увеличен объем эксплуатационного бурения, достигший нового рекордного значения в 12 миллионов метров. Применение передовых технологий и оптимизация решений по разработке месторождений способствовали значительному росту объема добычи из трудноизвлекаемых запасов, который в 2017 году достиг 16,3 млн тонн, что более чем в 2 раза выше уровня 2014 года.

Новые скважины обеспечили дополнительную добычу свыше 19 миллионов тонн нефти, при этом доля горизонтальных скважин увеличилась с 32% в 2016 году до 36% в 2017 году. Также, в 2017 году на 67% компания увеличила ввод горизонтальных скважин с многостадийным гидравлическим разрывом пласта (ГРП), которые показывают высокую эффективность при разработке трудноизвлекаемых запасов.

- По итогам 2017 года мы нарастили объем доказанных запасов на 6% до почти 40 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента по классификации SEC, в очередной раз уверенно опередив всех ближайших конкурентов по уровню восполнения запасов, который достиг 184%, - сообщил акционерам Игорь Сечин. - Выполнен беспрецедентный объем сейсмических исследований, более чем на 30% превышающий уровень 2016 года. На суше Российской Федерации достигнута рекордная историческая успешность поисково-разведочного бурения – 86%. Это поистине уникальный уровень успешности для отрасли.

Компания не останавливается на достигнутом. Так, по предварительным результатам первого полугодия 2018 года по ряду показателей «Роснефть» уже достигла годовых целевых показателей, заявленных в стратегии, по сравнению со значениями 2016 года.

В соответствии со стратегией, «Роснефть» намерена замещать не менее 100% добываемых жидких углеводородов и обеспечить общий органический рост добычи углеводородов до уровня 330 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Роснефть» достигает высокой финансовой эффективности, несмотря на значительную фискальную нагрузку, одну из самых больших не только в мировой нефтяной отрасли, но и среди российских ресурсных компаний. Удельные операционные затраты «Роснефти» на добычу углеводородов в среднем за год составили 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Это лучший показатель среди ведущих российских и мировых публичных нефтегазовых компаний.

Показательной является динамика стоимости бурения – в 2017 году стоимость скважин в сопоставимых условиях снизилась на 3% относительно 2016 года, что во многом помогло повышению показателей эффективности компании.

Высокая эффективность производственной деятельности позволяет компании уверенно занимать одну из лидирующих позиций в отрасли и дает ощутимый эффект как для акционеров, так и для бюджета страны. В 2017 году общий объем перечисленных «Роснефтью» налогов и сборов в бюджеты всех уровней составил 2,6 трлн руб.

Также компания является одним из крупнейших инвесторов в экономику России – в прошлом году капитальные вложения «Роснефти» составили 922 млрд руб., мультипликативный эффект от инвестиций предприятия в экономику России с учетом задействования смежных отраслей составляет порядка 6 трлн руб.

СОЗДАВАЯ «ХАБЫ»

«Роснефть» является первопроходцем в современной российской нефтяной отрасли в реализации такой стратегии как создание региональных добычных «хабов», развитие которых имеет высокий экономический эффект с учетом общего использования инфраструктуры, глубокого понимания геологии, масштабирования компетенций проектного управления и других факторов. Крупные новые проекты компании, такие как Сузун и Мессояха, в прошлом году произвели более 7,3 миллионов тонн нефти.

«Роснефть» также завершила формирование и активно разрабатывает новый нефтедобывающий Эргинский кластер в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2017 году в промышленную эксплуатацию было введено Кондинское месторождение.

- В 2018 году мы продолжаем активную подготовку к запуску ряда крупных проектов с суммарным потенциалом добычи сырья на полке около 20 миллионов тонн. Это вторая очередь Среднеботуобинского месторождения, Тагульское, Русское и первый этап Куюмбинского месторождений, - говорит глава компании. - Полномасштабный ввод Русского месторождения, расположенного за Полярным кругом в Ямало-Ненецком АО, также запланирован на 2018 год.

Все новые нефтегазовые проекты компании в 2017 году дали 14 миллионов тонн нефти, а к 2022 году добыча от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов составит 87 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год.

НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ

В 2017 году «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего в России независимого производителя газа с общим уровнем добычи в Российской Федерации порядка 72 миллиардов кубических метров в год и долей на внутреннем рынке в 17%.

Основной прирост добычи газа в ближайшие годы обеспечит проект Роспан. Уже в следующем году на Роспане ожидается более чем двукратный рост добычи по сравнению с уровнем 2017 года в 6,5 миллиардов кубических метров с увеличением в последующие годы свыше 19 млрд кубических метров газа в год. Также в 2017 году продолжалась плановая реализация проектов наращивания добычи природного газа на Сибнефтегазе, ведётся подготовительная работа по выводу на проектную мощность 11 миллиардов кубических метров Харампурского месторождения в 2020 году.

В газовом бизнесе в рамках стратегии «Роснефть-2022» основной целью установлено достижение к 2020 году добычи в 100 миллиардов кубометров. Реализация стратегии также предусматривает достижение уровня полезного использования попутного нефтяного газа – не менее 95%.

- Мы также продолжили инвестировать значительные средства в повышение уровня полезного использования природного и попутного газа нефтяных месторождений. Эти инвестиции составили порядка 2 миллиардов долларов за последние 5 лет, что сопоставимо с усилиями в направлении «зеленой энергетики» со стороны крупнейших компаний сектора, - пояснил Игорь Сечин.

РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ И СБЫТА

Компания продолжила улучшать производственные показатели своих российских заводов: выход светлых нефтепродуктов к концу года превысил 58%, а глубина переработки – 75%. Сегодня Роснефть являемся основным игроком, обеспечивающим стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов – с долей около 40% от всех поставок моторных топлив, потребляемых в России.

«Роснефть» продолжает осуществлять инвестиции в нефтеперерабатывающие производства, которые по объему и количеству технологических установок и комплексов являются самыми масштабными в отрасли. Общий объём инвестированных компанией средств в развитие нефтепереработки превышает 800 млрд руб.

Одним из приоритетных направлений для Компании является развитие каналов сбыта нефтепродуктов на внутреннем рынке. Так, в 2017 году выросли объемы реализации: авиакеросина – на 10%, бункеровочного топлива – на 47%, а битума – на 23%.

В период низких цен инвестиции в отрасль осуществляли лишь наиболее дальновидные игроки, способные учитывать долгосрочные стратегические перспективы. «Роснефть», осуществившая в 2017 году серию успешных сделок в области M&A, безусловно, относится к числу таких игроков. Компания добавила в свой портфель перспективные активы, стоимость которых уже начала расти на фоне динамики цен на нефть и в ближайшее время еще значительно увеличится. Прежде всего, это – мощный НПЗ в Вадинаре, который по объемам переработки является вторым в Индии; а также доля в крупнейшем на средиземноморском шельфе газовом месторождении Зохр.

- В части зарубежных перерабатывающих активов, я рад проинформировать участников собрания об успешном закрытии в 2017 году сделки по покупке «Роснефтью» 49%-й доли в первоклассном активе – индийском «Эссар Ойл», который недавно был переименован в «Найара Энерджи». В результате «Роснефть» вышла на быстрорастущий рынок Индии – где темпы роста ВВП на среднесрочную перспективу, как ожидается, будут превышать 8,0% в год. НПЗ «Найара Энерджи» расположен в непосредственной близости от глубоководного порта Вадинар и имеет удобную логистику для обеспечения продукцией не только Индии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, - сообщил Игорь Сечин.

Завод сегодня имеет перерабатывающие мощности в объеме 20 млн тонн высокого уровня сложности (11,8 по шкале Нельсона). На основе существующих активов НПЗ мы видим возможности не только кратного увеличения мощностей, но и строительства нефтехимического производства, что станет ещё одной точкой роста «Роснефти» на этом крайне перспективном рынке.

«ЦИФРОВОЙ БЛИЗНЕЦ» СКВАЖИНЫ

«Роснефть» уделяет особое внимание развитию технологического потенциала и использованию технологических подходов, которые позволят на многие годы вперед оставаться на передовом рубеже мировой нефтегазовой отрасли. Для этих целей уже сегодня в компании активно применяются построение глубинно-скоростных моделей, волновое моделирование, внедрение бескабельной технологии полевых наблюдений. Кроме того, уделяется особое внимание вопросам роботизации и автоматизации производства. В частности, внедрена система комплексного сопровождения, позволяющая отследить процесс бурения каждой скважины компании от начала разработки технического задания на ее проектирование до окончания строительства и ввода в эксплуатацию, фактически создавая «цифрового близнеца» скважины.

Более того, планируется создание полностью роботизированных буровых участков, освоена и успешно применяется технология строительства многозабойных скважин по технологии «фишбоун» с количеством ответвлений до 7 стволов и общей протяженностью 5,5 километров.

В рамках цифровизации создан единый Центр Обработки Данных, являющийся одним из уникальных для отечественной нефтегазовой отрасли решений по своим параметрам и уровню информационной защищенности.

УСУГУБЛЕНИЕ ТРЕНДОВ

Прошедший 2017-й год стал во многом переломным годом, в который мировая нефтяная отрасль за счёт фундаментальных факторов преодолела наиболее острый период нестабильности, и эксперты смогли в чем-то даже увидеть некоторый прогресс к ценовой стабилизации. В то же время, устойчивое восстановление отрасли и ее дальнейшее развитие предполагают отказ от политики односторонних санкций, инвестиционных ограничений, торгово-тарифных решений.

- К сожалению, в 2017 году мы увидели усугубление этих трендов, и 2018 год продолжает приносить неутешительные новости о переходе такой односторонней политики в режим потенциально полномасштабной торговой войны, что, конечно же, противоречит целям и задачам устойчивого развития отрасли, - обратил внимание акционеров Игорь Сечин.

Важный вклад в выходе на новые ценовые уровни сыграло падение добычи и внешние ограничения, примененные к двум ключевым производителям нефти – Ирану и Венесуэле. Именно снятие значительных объемов нефти с их стороны на мировом рынке – только в Венесуэле падение добычи в 2017 году превысило 13% к предыдущему году, что привело к повышению цен и снижению уровня товарных запасов. С учетом таких факторов говорить о реальной рыночной стабилизации можно лишь с большой осторожностью.

В этой ситуации «Роснефть» чувствует себя уверенно, готова оперативно отреагировать на те решения, которые принимаются нефтедобывающими странами в рамках соглашения ОПЕК+.

- Мне кажется, что сохранится договоренность между странами ОПЕК и не-ОПЕК», — оценил перспективы соглашения глава компании BP Роберт Дадли. После чего выразил уверенность, что «Роснефть» сможет повысить добычу в рамках своей квоты, если такое решение будет принято.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Помимо подведения итогов на годовом собрании разговор зашел и о перспективах отрасли. Работа такой крупной компании как «Роснефть», доходы ее акционеров во многом зависят от ситуации на мировом рынке нефти и тех решений в области налоговой политики, которые принимают власти страны.

- Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти – ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет, - пояснил Игорь Сечин. - Дефицит нефти – превышение спроса над предложением – оценивается на уровне 700-750 млн. тонн ежегодной добычи к 2025 году, и для «Роснефти», имеющей высококачественную ресурсную базу, такая ситуация, безусловно, представляет уникальную возможность для увеличения доли на мировом рынке и создания значительной дополнительной стоимости для акционеров. Мы видим, как наши конкуренты, страны – крупные производители нефти – прежде всего США и Саудовская Аравия – предпринимают действия для снижения налоговой нагрузки на отрасль и повышения рыночной доли на мировых рынках.

Именно по этой причине сегодня отечественная компания ведет активный диалог с федеральными органами власти для определения стимулирующих мер развития отрасли и повышения инвестиционной активности нефтяных компаний. Ведь каждый инвестированный рубль дает мультипликативный эффект в размере 5-6 рублей на экономику в регионах реализации проектов, что является ключом для стимулирования экономического роста.

ИНВЕСТОРЫ ДОВОЛЬНЫ

Сегодня акционерами компании являются более 100 тысяч физических лиц и более 500 крупнейших международных инвестиционных фондов.

Среди госкомпаний «Роснефть» является безусловным лидером по уровню дивидендных выплат. На них будет направлено 50% чистой прибыли по МСФО за 2017 год – это 111,1 млрд. рублей.

-Не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат – предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года, - сказал глава «Роснефти».

Кроме того, на одном из ближайших заседаний Совета директоров планируется рассмотреть параметры программы приобретения акций «Роснефти» на открытом рынке.

Инвесторы позитивно оценили эффективность работы компании «Роснефть».

- Это очень здоровый уровень выплаты дивидендов. И нам бы хотелось, чтобы компания не только распределяла средства в виде дивидендов, но имела капитал для инвестиций, поэтому мы очень удовлетворены уровнем дивидендов, а с точки зрения капитализации - это все будет зависеть от того, как рынок будет оценивать компанию, - сказал глава Glencore Айван Глазенберг. - Здесь речь идет о том, что компания считает, что ее акции недооценены, они с низким мультипликатором по отношению к другим западным компаниям. И это, конечно же, несправедливо ", - добавил глава Glencore Айван Глазенберг.

Присутствовавший на годовом собрании представитель катарского фонда QIA в совете директоров «Роснефти» не исключил возможность увеличения доли в капитале российской компании.

- Роснефть - это хорошая инвестиция. И я уверен, что QIA могла бы захотеть увеличить долю до более чем 20 процентов. Но пока что мы сохраняем свой нынешний пакет, - сказал журналистам Файзал Алсуваиди, представляющий катарский фонд QIA. По его словам, катарский фонд очень доволен участием в акционерном капитале «Роснефти».