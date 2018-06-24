Краткая история пьянства: Древнее пиво было похоже на кашу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-24T01:06:42+03:00

Есть смелая версия, что пиво было невероятно важно для наших предков. Более того - ради пива они и начали заниматься земледелием. Потому что пиво легче готовить, чем хлеб Фото: Евгения ГУСЕВА

Английский писатель в своей книге рассказал, как и зачем бухали люди на протяжении многих тысячелетий своей истории

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В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Марка Форсайта «Краткая история пьянства от каменного века до наших дней». Из нее можно почерпнуть массу любопытных фактов о том, как употребляли алкоголь наши предки. Что мы с любезного разрешения издательства и делаем.

Шумеры говорили про трусов: «Он словно пива не знает!»

Едва ли не древнейшее здание на нашей планете - храмовый комплекс Гёбекли-Тепе на территории современной Турции. Там есть огромные ванны, на дне которых найдены химические соединения оксалаты. Они появляются, когда ячмень смешивают с водой - и легко предположить, что в них готовили пиво.

Есть, конечно, и возражения против этой теории (может, ячмень просто замачивали?) Но есть и смелая версия, что пиво было невероятно важно для наших предков, живших 11 000 лет назад. Более того - ради пива они и начали заниматься земледелием. Потому что пиво легче готовить, чем хлеб (его не надо печь); потому что при сбраживании злаков образуются жизненно необходимые витамины группы В; потому что пиво можно хранить; потому что спирт в пиве обеззараживает воду… И так далее - найдется много вполне серьезных причин, по которым пиво лучше хлеба.

Более того: в первых дошедших до нас образцах письменности - долговых расписках, сделанных в Междуречье, в 4 век до н.э. - речь тоже идет о пиве. Им (а еще ячменем и золотом) люди тогда и расплачивались, потому что монеты еще не придумали. Схематичное изображение сосуда на глиняной табличке постепенно превратилось в букву.

У древних шумеров ячменное пиво вообще было в центре культуры. Имелась специальная богиня Нинкаси, которая только и занимается, что бесконечным его приготовлением. Были пословицы: «Труслив, словно пива не знает» и «Не знать пива - ненормально».

Если бы мы попали в трактир в городе Ур на территории современного Ирана в 2000 году до н.э., увидели бы проституток у входа, украшенных жемчужными бусами (жемчуг тогда был недорог) и полчища мух внутри: пиво варили непосредственно в трактире, и запахи там были довольно резкими. Несмотря на присутствие жриц любви у входа, он не был публичным домом - похоже, вход внутрь этим девицам воспрещался; с другой стороны, строго воспрещался он и жрицам, «божьим женам и сестрам», их за посещение трактира приговаривали к сожжению. Но при всем этом владела трактиром всегда женщина.

Как пишет Форсайт, «ассортимент пива у шумеров был довольно широкий — ячменное пиво, полбяное, бурое, темное, светлое, красное, сладкое, пиво с медом и другими приправами, смесь крепкого пива с вином, фильтрованное пиво». Но «последние два стоили очень дорого, и не исключено, что в наличии нередко бывало лишь одно, «пиво дня». При этом пили пиво обязательно через соломинку. Потому что «шумерское пиво — это вам не современный янтарно-прозрачный нектар. Оно больше похоже на пенную ячменную кашу с шапкой гущи. Соломинка позволяет добраться сквозь эту шапку до вожделенной жидкости».

Английский писатель в своей книге рассказал, как и зачем бухали люди на протяжении многих тысячелетий своей истории

Египетские оргии: «Умастив себя лотосом, я пошла предаваться любви»

В Древнем Египте пьянство, как утверждает Форсайт, процветало. Причем женщины пили не хуже мужчин. И все они делали это с целью нажраться в хлам (так, чтоб стало противно соратникам и друзьям).

«Подайте мне восемнадцать кувшинов вина! Я хочу напиться пьяной. Внутри у меня все сухое, как солома». Этот текст сопровождает древнеегипетское изображение пира, а произносит эту реплику некая старуха. А на другой картинке некую знатную даму тошнит на служанку. И никакого стыда египтяне не испытывали, напротив, гордились своими попойками (все эти изображения размещены не где-нибудь, а в гробницах, то есть перед лицом вечности).

Пьянство у египтян было впрямую сопряжено с сексом (они вместо «заниматься любовью» употребляли выражение «гулять по болотам»). Эпитафия другой знатной даме по имени Хратианк гласит: «Я знала толк в хмеле, я радовалась хорошему дню. Умастив себя мирром и надушившись ароматом лотоса, я что ни вечер предвкушала прогулки по болотам».

То ли раз в год, то ли раз в два года в Древнем Египте проходил Праздник опьянения. Все надевали украшения, натирались благовониями и собирались в храме на берегу Нила. Там вино и пиво лились реками, а еды, напротив, почти не было: целью опять-таки было нажраться до поросячьего визга. Чаши вина осушали залпом под возгласы жреца: «Будем же пить, будем же есть, будем же совокупляться!» И прямо в храмовом зале, называвшемся, естественно, «Зал прогулок по болотам», начинался сумасшедший свальный грех.

«Зачатие в пьяной праздничной свалке от абсолютно незнакомого человека было вполне в порядке вещей» - пишет Форсайт. - «Дети, зачатые в подобных обстоятельствах, пользовались почетом и, вырастая, не только с легкостью пополняли ряды жрецов, но и хвалились своим происхождением».

А как же тошнота? «Рвоты было много, поскольку она почему-то считалась неотъемлемой частью таинства. Для обладателей луженых желудков, способных удержать все выпитое, не выворачиваясь наизнанку, в пиво подмешивали травы, обладающие рвотным действием. Чтобы уж наверняка. А жаль, ведь в начале вечера все так приятно пахли».

Потом все засыпали, а жрецы втаскивали в зал, полный храпящих людей, статую богини Хатхор - и всех будили оглушительным барабанным боем. Внезапно пробудившиеся с дикого похмелья люди видели богиню в лучах рассвета - и воспринимали это как мистическое откровение. Считалось, что в этот момент ее можно попросить о чем угодно, и просьба будет выполнена… Современному человеку все это трудно понять, но традиции религиозного опьянения существовали во многих странах и в разные эпохи.

Диета монаха: бутылка вина в день

В Темные века, когда по Европе бродили варвары, процветали монастыри: они находились вдали от городов и воспринимались как безопасные укрытия. Кроме того, там можно было спокойно делать вино. В VI веке святой Бенедикт создал несколько монастырей и подробно расписал в уставе, что подобает, а чего не подобает делать монахам. Пить было можно - хотя и в меру: «полагаем, что для каждого достаточно будет на день хемины вина». Хемина - это примерно современная бутылка. Бенедикт справедливо считал, что надо «не пить досыта, но воздержанно; потому что «вино развратит и мудрых», и «кому Бог даст силу воздержаться, тот да ведает, что это достойно награды своей». Но вместе с тем оставлял за настоятелем право в случае летней жары или непосильного труда разрешать монахам пить и больше хемины.

Как мы помним, еще на заре цивилизации люди понимали (хоть сказать не могли): пиво лучше хлеба, потому что спирт обеззараживает воду. В Средние века ситуация с питьевой водой лучше не стала. Ее добывали в основном из речек, а там, кроме микроорганизмов, водились и организмы покрупнее - разнообразные черви и пиявки. В одном тексте тех времен человеку, выпившему воды, рекомендовалось немедленно сделать глоток горячей овечьей крови, чтобы нейтрализовать всю употребленную внутрь гадость. С вином и элем этой проблемы не возникало. Правда, вино тогда, как и сейчас, стоило дороже - что делать, вместо «хемины вина» часто приходилось довольствоваться галлоном эля в день. (Галлон - это около четырех литров). Неудивительно, что монахи порой «размывали слова молитв своих вином», и бывало, что их тошнило прямо на святом причастии (во всяком случае, существовала специальная епитимья для таких случаев - 60 дней строгого поста).

Джин со скипидаром и серной кислотой

Пока речь шла только о вине и пиве. Крепкие напитки появились гораздо позже. Исследователи до сих пор спорят - кто и когда изобрел дистилляцию; самая популярная теория - что ученые арабы в X веке, вот только их открытие нигде не нашло распространения. Есть свидетельства, что спирт имелся в ирландских монастырях в XII веке… И лишь во второй половине XVII века крепкие напитки распробовали и начали употреблять повсеместно.

На рубеже XVII–XVIII веков в Англии началось настоящее «джиновое безумие». Джин тогда был гораздо крепче, чем сейчас - около 80 градусов. Кроме традиционного можжевельника, в спирт для вкуса иногда подмешивали скипидар и серную кислоту. «Его продают почти в каждом доме, где только найдется свободный закуток, — часто в подвалах, иногда на чердаке» - писали тогда в London Magazine. Это был напиток бедноты, которая хлестала его литрами. Кстати, вовсе не преувеличение.

Это была катастрофа: Лондон полнился опустившимися алкоголиками, трагические истории происходили на каждом шагу. Описывался случай, когда некие лондонцы забавы ради решили напоить наивного батрака джином, выдавая ему по шиллингу за каждую поглощенную пинту (то есть примерно поллитра). Выпив четверую пинту, он умер. Он был из крестьян, а те привыкли хлестать эль, и поначалу, по наивности, видели разницу с джином только во вкусе… А одна бедная молодая женщина по имени Джудит Дефур отправилась в загул с приятельницей и двухлетней дочкой. Пить начали в десять утра, к семи вечера деньги кончились, и Джудит сначала продала вещички дочери, а потом, чтобы она не плакала от холода (был январь), придушила ее. Ее потом повесили.

Также ходили слухи, что алкоголики настолько пропитываются джином, что иногда буквально самовозгораются. Современная наука относится к этой теории с откровенной иронией, но в прошлом в нее верили - в Лондоне всерьез рассматривались целых два случая самовозгорания. (В том, что проспиртованный алкаш может вспыхнуть как фитиль, были убеждены еще в XIX веке - в «Пятнадцатилетнем капитане» Жюля Верна так сгорает африканский вождь).

В 1736 году власть поняла, что надо что-то с этим делать - и ввела лицензии на торговлю джином, за которые надо было платить огромные деньги. Но остроумные англичане придумали способ обойти этот закон: появились «кошки-обманки». На дверях висели вывески в виде кошек, под кошкиной лапой была трубка, из которой лился джин, если покупатель бросал монетки в специальное отверстие. Формально привлечь к ответственности такого продавца было невозможно. К счастью, вскоре увлечение джином прошло само собой, чему поспособствовали и несколько неурожаев пшеницы подряд, когда зерна хватало только на выпечку хлеба.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рецепт финского счастья - пить дома в нижнем белье

В издательстиве «Альпина Паблишер» вышла книга Миски Рантанена «Калсарикянни: Финский способ снятия стресса»

Мы уже писали про книги, где рассказывается о рецептах счастья: шведского («Лагом», что значит умение довольствоваться достаточным), датского («Хюгге», умение создавать вокруг себя уют) и финского («Сису», умение не сдаваться и быть упорным в достижении цели). Но насчет финнов есть важное дополнение: кроме «сису», счастье в этой стране гарантирует «калсарикянни». Слово это произошло от kalsari, что означает кальсоны, и känni, что означает опьянение. «Проще говоря, калсарикянни — это распитие спиртных напитков в нижнем белье без малейшего намерения выходить из дома. Главная идея калсарикянни заключается в его тщательно спланированной бесцельности. Если нет никаких ожиданий и стремлений, то даже маленькое достижение засчитывается как победа. В итоге выигрываешь часто, проигрываешь редко».

Для калсарикянни нужны несколько условий. Правильное время (когда вся дневная работа закончена), совесть (она должна быть в меру чистой, но не кристально), кальсоны (или пижама, или другая удобная домашняя одежда), шерстяные носки, ограниченное пространство (все действие происходит дома), тепло, питание (закуски, конфеты, чипсы) и, конечно, алкоголь. Цели напиться в хлам не стоит, стоит цель расслабиться - «завернуться в калсарикянни как в кокон и почувствовать, как в душе разливается тепло». Можно смотреть клипы в ютьюбе, смотреть дурацкие реалити-шоу или старые фильмы… А как еще восстановить душевное равновесие в Финляндии, в которой четыре времени года - дождливая осень, темная зима, грязная весна и лето, короткое, но малоснежное?

Конечно, все это - прямой путь к запою. Но можно быть не столь суровым к автору по имени Миска, учитывая, что его книга не в последнюю очередь - пародия на зверски серьезные сочинения о том, как добиться счастья по-скандинавски.