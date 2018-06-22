Ледяной горою милый из тумана выплывает...

СЕГОДНЯ 02:21 2018-06-22T02:20:15+03:00

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Моя новая знакомая Галина вот уже два года живет с горячим кавказским красавцем Артуром. Вернее, она сама предполагала, что он горячий, когда все начиналось. А он оказался холоден, как Кай из «Снежной королевы».

«Когда мы только познакомились, он вел себя нормально, - вспоминает девушка. - Обнимал, называл кошечкой, водил в кафе... Но стоило нам начать совместную жизнь, его будто подменили. Теперь относится ко мне как к домашнему животному - потреплет по волосам вечером и ложится спать».

На прошлой неделе Галина решила вызвать у парня хоть какое-то подобие ревности и отправилась в субботу на целый день заниматься в парке йогой с красивым мускулистым тренером. Что, вы думаете, сказал Артур, когда она вернулась домой через 4 часа? «Не обгорела на солнце? Ну и хорошо».

Расстроенная Галина позвонила маме и сообщила, что больше так не может. «У нас разные взгляды на жизнь, я не вижу с ним своего будущего», - заявила девушка.

Мама искренне удивилась: «Он тебя бьет? Изменяет? Мало зарабатывает? Жадный? Нет? Ну а чего ж тебе еще надо? Зажрались вы совсем - нормальными мужиками разбрасываться».

Галина не смогла объяснить маме, что эмоциональная холодность для нее хуже бедности, что это мучительно и обидно - каждый раз выпрашивать у любимого человека поцелуй или ласковое слово. И может, для женщин прошлого поколения «солдат, который не знает слов любви» - нормальный мужик, но для нее, девушки, выросшей на голливудских мелодрамах и рыцарских сагах, чувства очень даже важны.

«Я чувствую себя цветком, который засыхает без любви и внимания, - сказала она мне. - И хотя он постоянно твердит, что любит и не хочет меня терять, я каждую ночь плачу от одиночества. Ведь как можно любить и быть при этом безразличным?»

«Холодные кавалеры привлекают неудачниц»

Ну что на это можно сказать? Только что-нибудь типа «бывает...» и развести руками. Психологи, например, считают, что скупые на эмоции типы чаще привлекают женщин и девушек с заниженной самооценкой, которые склонны больше отдавать, а не брать. Сами, стало быть, виноваты. Вот и приносят себя в жертву любви - страдают, рыдают и т. д. А мужчина при этом в полной уверенности, что его пассия истеричка, которая вечно устраивает скандалы.

И как быть? У всех, понятное дело, разные ситуации, но есть один совет, который всем подходит: не рвите себе душу и не пытайтесь растопить «холодное сердце Кая», ничего не выйдет.

Задайте себе простой вопрос: оно того стоит?

Ну вот потратите вы массу времени и сил, пытаясь доказать ему, как он не прав. Без гарантированного результата. Опять-таки не потому, что он такой непонятливый или упертый. Просто он такой - хороший, но холодный. И переделывать его - себе дороже.

А дешевле просто взять да и уйти от него, если уж совсем невмоготу.

Посмотрите на него сверху вниз

Но можно подойти к этой ситуации и философски.

Возможно, жизнь с эмоциональной ледышкой - это ваш шанс развить в себе терпение и здоровый эгоизм и понять, что не все мужчины похожи на героев Антонио Бандераса. Ведь если принять вашего холодного партнера таким как есть, жить с ним очень даже можно. Надо лишь грамотно его «подогреть».

Не надо думать, что он такой сдержанный потому, что не любит вас. Очень даже любит, но просто не умеет проявлять свои чувства, не научили его этому, у него папа такой же суровый был, а ничего, троих детей с мамой воспитали, и без разводов обошлось.

И потом, история знает немало примеров страстных мужчин, которые буквально не выпускали своих дам из объятий, а сами при этом с легкостью изменяли им... Он и с вами страстный, и с остальными тоже. А тут холодный, но зато ваш. Слабое утешение, но уж какое есть.

Посмотрите на него не снизу вверх, как смотрит раба любви какая-нибудь, а сверху вниз, не себя пожалейте, а его. Может, он просто чего-то не понимает? Так вот вы и попробуйте показать ему, как надо заботиться о любимом человеке - о вас. Если вам хочется цветов, скажите ему об том. Если хотите пойти в ресторан - не надувайте губы (все равно не догадается, о чем речь), а закажите столик (платить при этом, разумеется, все равно он должен). Хотите секса - разденьте его и затащите в постель. Ну а уж если он страстный поклонник футбола (в дни всяческих мундиалей это особенно актуально), не делайте из этого трагедии и посмотрите пару матчей вместе. В случае победы любимой команды он сам же на вас набросится на радостях. Ну а уж в случае поражения найдите способ утешить бедолагу.

Возможно, хоть такой подход облегчит жизнь вам обоим. Главное - не устраивайте ежедневных разборок его «возмутительного» поведения. Совсем человек замкнется в себе, вам же хуже будет.

Просто дайте ему шанс. Он ведь, судя по всему, с вами рядом вполне счастлив. А там, глядишь, и сами научитесь быть счастливой рядом с ним...