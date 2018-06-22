СЕГОДНЯ 02:21 2018-06-22T02:21:56+03:00

Для приготовления пасты с зеленым горошком и мятой в сырно-сливочном соусе вам понадобится паста, зеленый горошек, мята, сыр, сливки, оливковое масло, лимонная цедра, соль, свежемолотый черный перец. Пока все логично, да?

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В качестве пасты возьмем, допустим, фарфалле (по-нашему - бабочки). Горошек вам понадобится замороженный (консервированный не годится - слишком мягкий). Мы его отварим в слегка подсоленной воде буквально пару минут, тут даже время засекать не нужно: кинули горошек в воду, он всплыл - вот уже почти и готов, пусть будет слегка жестковатым, у итальянцев все так - аль денте. Вынимаем из воды, складываем в миску.

Пасту, кстати, можно отварить в той же воде. И тоже, разумеется, аль денте.

Пропорции простые: горошка чуть меньше, чем пасты: у нас все-таки паста с горошком, а не наоборот.

Пока бабочки доходят до нужной кондиции, занимаемся соусом. Мелко нарезаем мяту (только листья, без стеблей), соединяем с горошком. Туда же натираем лимонную цедру, выдавливаем дольку чеснока, наливаем сливок (жирность около 20%), немного оливкового масла, добавляем по щепотке соли и черного перца. Все это хорошенько перемешиваем и в процессе слегка разминаем, чтобы часть горошин стала мягче.

Продолжаем перемешивать, но теперь уже вместе с тертым твердым сыром. Это пока еще не соус, потому что все ингредиенты холодные и соединяются друг с другом как бы нехотя.

Но тут мы высыпаем в миску горячую пасту, сыр начинает плавиться, сливки густеют и пропитываются вкусом мяты, цедры, чеснока... А в центре всего этого великолепия - бабочки в горошек.

Вполне себе летний вариант.