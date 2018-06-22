Бабочки в горошек
В качестве пасты возьмем, допустим, фарфалле (по-нашему - бабочки). Горошек вам понадобится замороженный (консервированный не годится - слишком мягкий). Мы его отварим в слегка подсоленной воде буквально пару минут, тут даже время засекать не нужно: кинули горошек в воду, он всплыл - вот уже почти и готов, пусть будет слегка жестковатым, у итальянцев все так - аль денте. Вынимаем из воды, складываем в миску.
Пасту, кстати, можно отварить в той же воде. И тоже, разумеется, аль денте.
Пропорции простые: горошка чуть меньше, чем пасты: у нас все-таки паста с горошком, а не наоборот.
Пока бабочки доходят до нужной кондиции, занимаемся соусом. Мелко нарезаем мяту (только листья, без стеблей), соединяем с горошком. Туда же натираем лимонную цедру, выдавливаем дольку чеснока, наливаем сливок (жирность около 20%), немного оливкового масла, добавляем по щепотке соли и черного перца. Все это хорошенько перемешиваем и в процессе слегка разминаем, чтобы часть горошин стала мягче.
Продолжаем перемешивать, но теперь уже вместе с тертым твердым сыром. Это пока еще не соус, потому что все ингредиенты холодные и соединяются друг с другом как бы нехотя.
Но тут мы высыпаем в миску горячую пасту, сыр начинает плавиться, сливки густеют и пропитываются вкусом мяты, цедры, чеснока... А в центре всего этого великолепия - бабочки в горошек.
Вполне себе летний вариант.