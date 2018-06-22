2018-06-22T12:29:34+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Опубликована деловая программа Второго Евразийского женского форума

Саммит пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 20-21 сентября
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Фото предоставлено фондом РосконгрессФото предоставлено фондом Росконгресс
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На официальном сайте Второго Евразийского женского форума опубликована деловая программа саммита, который пройдет в Северной столице 20–21 сентября 2018 года. Основные мероприятия пройдут на площадке Таврического дворца. Организаторы второго Евразийского женского форума – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.

Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Программа Второго Евразийского женского форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых – деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, экспертные и стратегические сессии.

«Программа форума отвечает современной международной и федеральной повестке и охватывает большой круг политических, гуманитарных и экономических тем. Особенность форума – насыщенная экономическая часть его программы. В ее подготовке активно участвовали такие крупные международные организации, как ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк. Впервые в нашей стране на полях форума пройдет заседание „Женской двадцатки“. Надеюсь, форум станет событием, которое будет содействовать единению женского мирового сообщества в решении стоящих сегодня перед миром проблем, что нам удастся продвинуться в развитии эффективных форм международного взаимодействия, расширить использование прогрессивных инструментов для поддержки женского бизнеса, обменяться опытом и практиками, которые помогут добиться большего успеха», – отметила Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации.

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в трех тематических направлениях:

Тематический блок «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие» будет представлен четырьмя стратегическими сессиями и межпарламентским диалогом. В ходе дискуссий будут рассмотрены тенденции гуманизации международных отношений, вклад женщин в решение актуальных вопросов международной повестки, достижение общей безопасности и стабильности в мире, законодательное обеспечение расширения правовых, экономических и социальных возможностей женщин.

В рамках направления «Продвижение женской повестки: международное сотрудничество» в фокусе внимания участников форума будут вопросы интернационального взаимодействия, роль международных и межрегиональных организаций, а также тенденции в развитии женского предпринимательства и благотворительность как важнейший фактор социально-экономического развития.

Основными темами блока «Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности» станут: вклад женщин в развитие креативных индустрий, роль цифровизации в обеспечении равных возможностей. Также участники дискуссий обсудят роль общественных организаций в продвижении женского лидерства.

На Втором Евразийском женском форуме запланированы специальные сессии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНЕСКО, Всемирного банка, состоится заседание «Женской двадцатки», женского делового клуба «БРИКС», семинар АТЭС, презентация доклада Всемирной организации здравоохранения. Организаторы предусмотрели проведение межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков. В рамках женского форума состоятся встречи деловых кругов России и Франции, Германии, Индии и Китая. Также в рамках форума пройдет выставка проектов женщин-экспортеров «Сделано в России: экспорт женскими руками», презентации историй успехов, волонтерский марафон и шоу российских женщин-дизайнеров.

Форум пройдет при поддержке Фонда Росконгресс - социально-ориентированного нефинансового института развития, крупнейшего организатора международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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