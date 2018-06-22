Берет пример с Мадонны: Милла Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки

СЕГОДНЯ 13:53 2018-06-22T14:00:40+03:00

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Милла Йовивич всегда была воплощением превосходного стиля, и даже если и позволяла себе в инстаграме фото «по-домашнему», они все равно выглядели мило и вписывались в контекст. Поэтому поклонники очень удивились, когда актриса вдруг опубликовала снимок, где предстала без бюстгалтера и поддерживающего пуш-апа, показав миру почти совсем плоскую грудь. Но и это оказалось, не самым страшным. На первом плане фото заметно, что Милла давно не делала эпиляцию, но, похоже, небритые подмышки совсем ее не смутили. Но если учесть, что весь пост звезда «Пятого элемента» посвятила рассказу о детях, то, похоже, вопросы о ее красоте и ухоженности стоят не на первом месте у голливудской дивы.

millajovovich Снимок в инстаграме Милы Йовович.

«Самый прекрасный способ провести время – пойти в парк со своими детьми!» - написала она. И добавила: «И да, я плоская. И я не брею подмышки! Извините!».

Надо отметить, что Йовович не первая, кто не стесняется своей естественности. Тренд на небритые подмышки еще в начале 90-х задала Мадонна, а тридцать лет спустя повторила ее дочь. Надо отметить, что Джиджи Хадид в прошлом году опубликовала в своем инстаграме якобы анонс для обложки журнала, где также показала миру подмышки без следов эпиляции. Однако, в итоге после бурных обсуждений в сети провокационная обложка не появилась.