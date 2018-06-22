2018-06-22T15:26:43+03:00
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг правительства упал из-за цен на бензин

Доверие понизилось также из-за идеи повышения пенсионного возраста
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Кризис с ценами на бензин сказался на доверии россиян к новому правительству.Кризис с ценами на бензин сказался на доверии россиян к новому правительству.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Обсуждение повышения пенсионного возраста и рост цен на бензин отразились на рейтингах правительства. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С начала июня рейтинг премьера Дмитрия Медведева снизился на 3,2%.

- Причина – рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции Правительства на эту ситуацию, - уверен руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Вторым фактором усиления критичности населения стало предложение об изменении пенсионного законодательства. Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно. Не исключение – и президент страны, тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются. Дальнейшее развитие ситуации зависит преимущественно от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и грамотной информационной политики по разъяснению своего видения пенсионных изменений. Понимание населением ситуации приведет к успокоению общественного мнения и обратной корректировке оценок

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
В кинотеатрах России идет фильм Ксении Собчак и режиссера Веры Кричевской о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке и о времени, которое его вознесло и убило. Журналисты «КП» посмотрели это кино
Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана: Я, что, бандит? Информация, что я "совершил преступление" и теперь "под арестом", высосана из пальца
Родственник бывшего руководителя северокавказской республики в эфире Радио "Комсомольская правда" опроверг слухи о своей причастности к ужасному преступлению [аудио]
Новости 24
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения
Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию
Московские дорожные камеры начнут проверять у водителей наличие ОСАГО
Киев запретил российскому консулу посетить Вышинского
Путин пока не планирует посещать матч ЧМ-2018 Россия - Уругвай
Неопытных водителей предложили высадить из спорткаров мощностью более 150 л.с.
Песков второй раз за день прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа
Чубайс положительно оценил будущее пенсионной системы
Советские танки Т-72 вернутся в состав ВС Польши
В Таиланде задержан россиянин-нелегал
Учёные выявили полезную для сердца дозу кофе
МИД РФ попросил Киев посодействовать визиту Москальковой к заключенным
Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России
Ученые рассказали о пользе периодического голодания
Министр нефти Ирана заявил о планах изменить структуру сделки ОПЕК+
Москвичей предупредили о "дачных пробках" вечером 22 июня
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Иран заявил о намерении выйти из ядерной сделки
У россиян выросла вера в победу сборной России на ЧМ-2018
Захарова: боевики в Сирии производили химоружие на оборудовании из Западной Европы
США и Британия потребовали от ФИФА проверить российских футболистов на допинг