ВЦИОМ: Рейтинг правительства упал из-за цен на бензин

СЕГОДНЯ 15:15 2018-06-22T15:26:43+03:00

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Обсуждение повышения пенсионного возраста и рост цен на бензин отразились на рейтингах правительства. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). С начала июня рейтинг премьера Дмитрия Медведева снизился на 3,2%.

- Причина – рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции Правительства на эту ситуацию, - уверен руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. - Вторым фактором усиления критичности населения стало предложение об изменении пенсионного законодательства. Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно. Не исключение – и президент страны, тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются. Дальнейшее развитие ситуации зависит преимущественно от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и грамотной информационной политики по разъяснению своего видения пенсионных изменений. Понимание населением ситуации приведет к успокоению общественного мнения и обратной корректировке оценок