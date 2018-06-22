2018-06-22T15:42:32+03:00
Наука

В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию

Женщина, обнаруженная в каменном ящике, жила 2 тысячи лет назад
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Мумия, обнаруженная в республике Тыва.Мумия, обнаруженная в республике Тыва.
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Мумия, датируемая примерно I веком нашей эры, обнаружена в республике Тыва в ходе работ по спасению местных археологических памятников из зоны затопления Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Нашли уникальный артефакт ученые совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Они ведут раскопки нескольких древних могильников, расположенных на отливе водохранилища, образовавшегося на Енисее. Могильники обнажаются, когда уровень воды падает, становятся доступными для исследований с конца весны и до середины лета.

Мумия находится в каменном «ящике», - сообщает портал РГО. Похоже, что она неплохо сохранилась: эксперты различили мягкие ткани, кожу и детали одежды.

Отправивщуюся на тот свет снабдили едой в горшках.

Отправивщуюся на тот свет снабдили едой в горшках.

- На мумии предположительно шелковые одеяния, расшитый бисером пояс с гагатовой пряжкой, видимо, с рисунком, - рассказала заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева. - Около головы найдена деревянная, покрытая берестой круглая коробочка с китайским зеркальцем в войлочном футляре внутри. На груди – мешочек с кедровыми орешками. Рядом с мумией – 2 сосуда, в которых была погребальная трапеза.

Ящик, собранный из плит, в котором нашли мумию: до нее еще не докапались.

Ящик, собранный из плит, в котором нашли мумию: до нее еще не докапались.

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