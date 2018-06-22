Аргентина в полушаге от провала на ЧМ-2018: почему так произошло и виноват ли в этом Месси

СЕГОДНЯ 16:19 2018-06-22T17:33:31+03:00

Эту сборную Аргентины собирали для Месси, под Месси, и все делают там только с его одобрения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Вся Аргентина с Диего Марадоной во главе возносила молитвы во спасение сборной. Но чуда не произошло. Бело-голубая армада потоплена изумительной в своей смелости Хорватией - 0:3 и находится в шаге от самого оглушительного фиаско ЧМ-2018. А бог футбольной Аргентины Лионель Месси виноват в этом больше всех.

Минус один

Вы же знали, что весь мир делится на две части? Да? Первая считает лучшим игроком современности Криштиану Роналду, вторые - Лионеля Месси. Хватило недели чемпионата мира, чтобы разгромить вот этих вторых. Потому что их бог предал их. Потому что в то время, как Криш тащит сборную Португалии в каждом матче, кладет хет-трик Испании и забивает победный Марокко, Месси в двух играх сделал для Аргентины, меньше, чем ничего. Он не забил пенальти, и его команда не выиграла у Исландии. Он простоял почти весь матч против Хорватии, и теперь аргентинцы в миллиметрах от вылета с турнира. Все это значит, что на Золотой мяч «Франс Футбола» лучшего игрока мира одним претендентом стало меньше. Одним из двух.

В чем виноват Месси

Но вы при этом знаете и то, что в команде Лео - не один. В ней 23 человека и как бы есть еще и тренерский штаб. Все это так, если бы не одно «но»: эту сборную Аргентины собирали для Месси, под Месси, и все делают там только с его одобрения.

История про Марио Икарди будет ходить за Месси по пятам. Икарди - этот тот самый парень, что забил за «Интер» в минувшем сезоне 29 голов. Это один из самых талантливых и дорогих форвардов мира. Но он оказался не нужен сборной Аргентины. Все потому, что когда-то к нему ушла жена Макси Лопеса - друга Месси по академии «Барселоны».

И таких фактов набирается немало. Почему не играет Дибала? Потому что он конкурент самого Лео? Почему сборная Аргентины мечется между двумя схемами игры - в три центральных защитника или в четыре? Не потому ли, что в три защитника хочет играть тренер, а в четыре хочет Месси?

Бело-голубая армада потоплена изумительной в своей смелости Хорватией - 0:3 и находится в шаге от самого оглушительного фиаско ЧМ-2018Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хорош, Хорхе

Нет, на скамье подсудимых в провале Аргентины должен быть не только Лео. «Имена творцов аргентинской катастрофы известны. Это Месси, Кабальеро и Сампаоли», - пишет влиятельнейшая испанская газета Marca. Кабальеро - это тот самый вратарь, который подарил первый гол Хорватии. Он пытался пижонски перекинуть мяч партнеру, а выдал голевой пас на ногу Ребичу.

Аргентина в полушаге от провала на ЧМ-2018Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главный тренер Хорхе Сампаоли - тоже странный тип. Он за день до матча с Исландией взял и зачитал на весь мир стартовый состав своей команды. Безумие и отвага? Или полное неуважение к сопернику?

А знаете, что Хорхе заявил после разгрома от Хорватии?

- Общие командные недостатки сборной Аргентины не позволяют Лео раскрыться, - заявил Хорхе.

- Пусть говорит все, что хочет, - бросил в ответ своему тренеру Серхио Агуэро.

Месси останется святым. А Сампаоли теперь ненавидит почти вся страна. Во время матча в него с трибун летели бутылки и плевки. После игры разносятся слухи, что сами игроки требуют отставки главного тренера. Но если Хорхе выставят за дверь, в руки ему должны будут дать чемодан с 20 млн. долларов неустойки за досрочное расторжение контракта.

КСТАТИ

На день рождения Месси придут роботы

Лионель Месси в России должен будет еще отпраздновать свой день рождения. 24 июня ему исполняется 31 год. Поздравления король Лео будет принимать в подмосковных Бронницах, где у сборной Аргентины база на время чемпионата мира. Ожидаются подарки и странные гости.

Для начала Месси поздравят местные жители. Они планируют вручить Лионелю копию Кубка мира из гжели. И надо сказать, что в данных обстоятельствах это будет выглядеть как троллинг. Заодно Месси вручат огромный торт в 3,5 кг весом. Действительно, зачем держать форму, если все равно скоро уезжать?

На этом сюрпризы не закончатся. На день рождения Месси планируют заявится самые настоящие роботы из Московского технологического института (МТИ). Роботы довольно знамениты, особенно один из них по имени Алантим. Он представляет Россию на международных выставках и конкурсах, в 2015 году он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а чуть позже и с президентом Владимиром Путиным.

Есть только одна небольшая проблема. Роботов в Бронницы на день рождения, похоже, никто не звал. Так что им придется брать базу сборной Аргентины штурмом. Но если ее оборона пропустила три от Хорватии, то и двух работов может спокойно пропустить.

На скамье подсудимых в провале Аргентины должен быть не только ЛеоФото: Роман ИГНАТЬЕВ

СКАЗАНО

Марадона за Месси

Легенда мирового футбола Диего Марадона встал на защиту Лионеля Месси. После разгрома от Хорватии Диего сказал журналистам: «Когда я играл и показывал плохую игру, Вальдано или Бурручага появлялись у меня за спиной. У Месси никого нет».

Марадона не в первый раз вступается за Месси. Перед игрой с Хорватией Диего демонстартивно поцеловал футболку Лионеля. А пару недель назад дал совет лидеру сборной ни на кого не обращать внимания: «Я бы посоветовал Месси играть и наслаждаться футболом. Выиграет ли Аргентина чемпионат мира или нет, ему надо в любом случае забыть о критиках. Он не обязан ничего доказывать, ему просто лишь наслаждаться игрой на поле».

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