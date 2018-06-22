2018-06-22T19:29:26+03:00
Экономика

Минсельхоз пообещал, что продукты на прилавках не подорожают

Аграриям компенсируют убытки от роста цен на топливо
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Cелекторное совещание о задачах по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ. Фото: Екатерина Штукина/ТАССCелекторное совещание о задачах по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Правительство компенсирует аграриям потери, связанные с ростом цен на бензин и дизельное топливо. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в пятницу, 22 июня, на селекторном совещании с регионами, посвященном уборке урожая. Медведев поручил

первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву определить размер компенсаций. Часть денег выделят из Резервного фонда правительства.

По данным Минсельхоза, из-за роста цен на топливо аграрии дополнительно потратили 11,9 миллиардов рублей. Как сообщил Патрушев, речь идет о 28 тысячах сельхозпредприятий. Это составляет 55% от общего их числа. Каким образом другой половине аграриев удалось не пострадать от роста цен на топливо, Патрушев не пояснил (дизельное топливо в годовом выражении подорожало на 27,9%, бензин - на 21,9%).

- Нужно следить за ситуацией с ценами на горюче-смазочные материалы. Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки. Нужно заниматься своевременным доведением до сельхозтоваропроизводителей денег. Главное, чтобы не было избыточных бюрократических проволочек, - поручил правительству Медведев.

Подорожание топлива неизбежно приводит к росту цен на продукты в магазинах. Вот этого в правительстве точно не хотят допустить, иначе расчеты на низкую инфляцию не оправдаются (власти рассчитывают, что она в 2018 году не превысит 3-4%).

- Рост цены на топливо, произошедший в этом году, не повлечет за собой дополнительных затрат сельхозтоваропроизводителей, которые могли бы отразиться на цене на конечную продукцию, - оптимистично пообещал Патрушев.

Помимо роста цен на топливо по аграриям этим летом шандарахнула еще и засуха.

- Режим чрезвычайной ситуации введен на территории шести регионов: это Чеченская республика, Крым, Якутия, Алтайский край, Архангельская и Томская области, - сказал Патрушев.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что аграрии из-за засухи уже понесли убытки на 300 миллионов рублей. По его словам, убытки могут достигнуть 1 миллиарда рублей. Аксенов сообщил, что урожайность в Крыму снизилась вдвое, возник дефицит зерна. Медведев пообещал, что правительство рассмотрит возможность продажи зерна хлебозаводам Крыма напрямую из госфонда.

- Займемся этим вопросом. Работайте, - поручил Медведев Минсельхозу.

Тем не менее, по словам премьера, в большинстве регионов посевная кампания прошла гладко​​​.

- Пока о конкретных цифрах говорить рано, мы ожидаем достаточно приличного результата. Урожай тепличных овощей уже вырос, на начало июня их собрали на 18% больше, чем в прошлом году. Неплохими темпами идет заготовка кормов, - сказал Медведев.

По данным Минсельхоза, в России уже собрано более 1 миллиона тонн зерна.

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